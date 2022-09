Börsengang Banken – Zuteilung von Porsche-Aktien am oberen Ende der Preisspanne

Aufträge unterhalb von 82,50 Euro je Porsche-Aktie werden möglicherweise nicht berücksichtig. VW will wegen der hohen Nachfrage die Bücher wohl schon am Dienstag schließen.

Der Börsengang von Porsche Ende September ist der größte seit mehr als zehn Jahren. (Foto: dpa) Das Kunstwerk „Inspiration 911“ von Gerry Judah vor dem Porsche-Hauptwerk in Stuttgart

Hamburg Volkswagen wird die Aktien der Porsche AG beim bevorstehenden Börsengang offenbar am oberen Ende der Preisspanne ausgeben. Eine der beteiligten Banken teilte am Montag mit, Aufträge unterhalb von 82,50 Euro je Aktie würden möglicherweise nicht berücksichtigt.

Die Emission sei auf diesem Niveau mehrfach überzeichnet. Wegen der hohe Nachfragen will Volkswagen die Bücher offenbar schon am Dienstag schließen und nicht erst am Mittwoch.

Der bisherige Alleineigentümer des Stuttgart Sportwagenherstellers, Volkswagen, bietet 113,9 Millionen Porsche-Vorzugsaktien in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro an.

