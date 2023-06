Braunschweigische Landessparkasse Sparkassentochter der NordLB wird eigenständiger – was dieses Signal bedeutet

Frankfurt Die Sparkassentochter der Norddeutschen Landesbank (NordLB) bekommt mehr Eigenständigkeit. Den drei Vorstandsmitgliedern der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) sollen ab dem 1. Januar 2024 „erweiterte Kompetenzen“ übertragen werden, „sodass der Vorstand künftig die Geschäfte weitgehend unternehmerisch eigenständig führen kann“, teilte die NordLB am Mittwochnachmittag mit.

Dabei gehe es um unternehmerische Entscheidungen in Braunschweig, beispielsweise bei Budget- und Personalentscheidungen. Zudem solle der Verwaltungsrat der BLSK durch zusätzliche Kompetenzen gestärkt werden. Dem Aufsichtsgremium gehören neben Arbeitnehmervertretern vor allem Lokalpolitiker, aber keine NordLB-Manager an.

BSLK-Chef Christoph Schulz, der auch dem NordLB-Vorstand angehört, geht zum Jahresende in den Ruhestand. Die verstärkte Eigenständigkeit sei im Zuge des folgenden personellen Umbaus vorgesehen, so die Landesbank.

Die Pläne dürften im gesamten öffentlich-rechtlichen Bankenlager genau beobachtet werden – und könnten womöglich als erster Schritt für eine Herauslösung der BLSK aus der NordLB gesehen werden. So stößt die Idee, dass die BLSK aus der NordLB herausgetrennt wird und dafür im Gegenzug das Land Niedersachsen Teile der NordLB von den bundesdeutschen Sparkassen übernimmt, bei manchen Sparkassenvertretern auf Interesse.

Auch Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) peilt an, dass die BLSK komplett selbstständig wird. „Unser Ziel bleibt dabei die vollständige Herauslösung der BLSK aus der NordLB“, sagte er.

Allerdings gilt eine Herauslösung als äußerst schwierig, weil die NordLB und die BLSK eng verwoben sind. Fraglich wäre unter anderem, ob die Kommunen im Geschäftsgebiet der Sparkassen, unter anderem die Stadt Braunschweig, Geld in die Hand nehmen könnten, um Anteile an der Sparkasse zu erwerben. Denn die Vorstellung, dass Sparkassen aus ganz Deutschland an der BLSK beteiligt sind, stößt bei vielen Managern im öffentlich-rechtlichen Sektor auf Ablehnung.

Ringen um die Zukunft der Landesbank

Hintergrund der Diskussion ist, dass die bundesdeutschen Sparkassen seit der NordLB-Rettung vor dreieinhalb Jahren mit 24 Prozent an der Landesbank beteiligt sind. Sie ringen seit Monaten mit dem Land Niedersachsen, dem NordLB-Haupteigner, um die Zukunft der Landesbank. Zudem halten die niedersächsischen Sparkassen Anteile.

Im öffentlich-rechtlichen Bankensektor stören sich einige an den vom Land Niedersachsen unterstützten Wachstumsambitionen der NordLB, weil sie neue Risiken befürchten. Sie blockieren deshalb die Einführung einer neuen Banksteuerungs-IT. Seit Monaten gibt es keine Lösung – das lähmt die NordLB.

Vor wenigen Wochen hatte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angedeutet, dass es Änderungen an der Eigentümerstruktur geben könnte. Das wurde von manchen Sparkassen so interpretiert, dass Niedersachsen weitere Anteile an der NordLB erwerben könnte.

Derzeit gibt es in Deutschland noch vier große Landesbanken. Neben der NordLB sind das die LBBW in Stuttgart, die BayernLB in München und die Helaba in Frankfurt.

Sie gehören zu unterschiedlichen Anteilen den jeweiligen Bundesländern und den regionalen Sparkassen. Sparkassen und Landesbanken sind eng verbunden, beispielsweise über ihre Sicherungssysteme, die für die Rettung von Geldhäusern, die in Probleme geraten, sorgen.

Normalerweise sind die Städte und Gemeinden Träger von Sparkassen und somit in einer eigentümerähnlichen Position. Es gibt aber weitere Ausnahmen neben der BLSK: Die Frankfurter Sparkasse gehört zur Helaba. Und die BW-Bank aus Stuttgart, die anders heißt, aber die Funktion einer Sparkasse hat, ist Teil der LBBW.

