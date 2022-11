Brexit So will die EU das Clearing aus London weglocken

Die EU-Kommission erhöht den Druck auf Finanzfirmen, ihre Clearing-Geschäfte in die EU zu verlagern. Kritikern geht die Reform nicht weit genug.

Im Hauptsitz der EU-Kommission hofft man auf eine Stärkung der Finanzplätze innerhalb der Europäischen Union. (Foto: imago images/ZUMA Press) Das Berlaymont-Gebäude in Brüssel

Brüssel Die EU will ihre Abhängigkeit vom Finanzplatz London reduzieren. Deshalb sollen Unternehmen erstmals verpflichtet werden, einen Teil ihrer Derivategeschäfte in Euro bei Clearinghäusern in der EU abzuwickeln. Das geht aus dem Entwurf der überarbeiteten EU-Verordnung zur Marktinfrastruktur (Emir) hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

Die Reform solle die Clearingkapazität in der EU aufbauen und so die Liquidität in europäischen Clearinghäusern erhöhen, heißt es in dem 84-seitigen Dokument. Ziel sei es, „die Risiken für die Finanzstabilität zu reduzieren, die durch die übermäßige Abhängigkeit von Clearingstellen in Drittstaaten entstehen“.

Die Emir-Verordnung war nach der Finanzkrise 2009 beschlossen worden, um die Risiken beim Derivatehandel zu verringern. Seitdem müssen zentrale Clearinghäuser als Mittler zwischen Käufer und Verkäufer jede Transaktion abwickeln. Sie übernehmen dabei das Ausfallrisiko des Geschäfts und erhöhen die Transparenz im Markt.