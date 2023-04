Brief an die Aktionäre JPMorgan-Chef: Die Bankenkrise ist noch nicht vorbei und wird jahrelang nachwirken

Die Bankenkrise sei „für viele Akteure keine Glanzstunde“ gewesen. Besonders die Kapitalvorschriften der US-Regulierung kritisierte Jamie Dimon.

Der CEO der JPMorgan Chase & Co. wendet sich mit seinem jährlichen Brief an die Aktionäre. (Foto: Reuters) Jamie Dimon

Die Fehlleistungen der Silicon Valley Bank wurden durch die US-Regulierung begünstigt, blieben von der Federal Reserve ungeprüft und „versteckten sich auf dem Präsentierteller“, bis die Wall Street und die Einleger alarmiert waren.

Das ist die Einschätzung von Jamie Dimon, dem Chef von JPMorgan Chase & Co., zur US-Bankenkrise, die die Märkte im vergangenen Monat ins Trudeln gebracht hat. Die Krise ist seiner Meinung nach „noch nicht vorbei“ und wird noch jahrelang nachwirken. Die US-Behörden sollten nicht mit noch mehr Vorschriften „überreagieren“, rät er.

In seinem weit gefächerten jährlichen Brief an die Aktionäre beschrieb Dimon am Dienstag die Bestrebungen seiner Firma, künftig künstliche Intelligenz und ChatGPT zu nutzen. Zudem nahm er Stellung zur Geopolitik und informierte über die Aktivitäten von JPMorgan in Ohio. Diesmal richteten sich viele seiner schärfsten Bemerkungen gegen die Regulierung. Besonders Kapitalvorschriften, durch die die Banken im Rahmen der Zinserhöhungen Geld verloren hatten, kritisierte er.

„Ironischerweise wurden die Banken dazu angehalten, sehr sichere Staatspapiere zu besitzen, weil diese von den Aufsichtsbehörden als hoch liquide angesehen wurden und sehr niedrige Kapitalanforderungen stellten“, sagte Dimon. „Schlimmer noch“, ergänzte er, habe die Federal Reserve die Banken nicht auf die Folgen eines Zinsanstiegs hin getestet. Als die nicht versicherten Einleger der Silicon Valley Bank feststellten, dass die Bank durch den Verkauf von Wertpapieren Geld verlor, um mit den Abhebungsanträgen Schritt zu halten, zogen sie eilig ihr Geld ab. Die Aufsichtsbehörden griffen daraufhin ein und beschlagnahmten sie. „Es geht nicht darum, das Bankmanagement freizusprechen – es geht nur darum, deutlich zu machen, dass dies für viele Akteure keine Glanzstunde war“, sagte er. „All diese kollidierenden Faktoren erlangten entscheidende Bedeutung, als der Markt, die Rating-Agenturen und die Einleger sich auf sie konzentrierten.“ Dimon hat schon die Finanzkrise 2008 als CEO miterlebt Der 67-jährige Dimon leitet JPMorgan seit 2005 und ist heute der einzige CEO einer Großbank, der noch aus der Finanzkrise von 2008 stammt. Als prominenteste und lautstärkste Führungspersönlichkeit der Branche wird sein jährlicher Brief von Bankern, Händlern und Anlegern auf seine Ansichten, aber auch auf Anzeichen für künftige Entwicklungen in der Branche hin analysiert. >> Lesen Sie hier: Die Sorge um US-Regionalbanken wächst Künstliche Intelligenz sei „außergewöhnlich“ und werde für die Zukunft von JPMorgan entscheidend sein, schrieb Dimon. Die Bank habe bereits mehr als 300 Anwendungsfälle für die Technologie und erforsche Möglichkeiten, um „Mitarbeiter zu unterstützen und zu befähigen“. Während KI in Bereichen wie Marketing und der Erkennung von Risiken hilfreich sein könne, sei sie für die Abwehr von Betrug und Angriffen auf die Bank und die Märkte unerlässlich, so Dimon. „Denn Sie können sicher sein, dass auch die Bösewichte sie nutzen werden“, sagte er. „Kapitalist der freien Marktwirtschaft“ In einem Abschnitt, der das neue Ziel von JPMorgan vorstellt – „Träume für jeden, überall und jeden Tag möglich machen“ – schrieb Dimon: „Damit niemand denkt, dass ich ein wenig weich geworden bin, seien Sie versichert, dass Ihr CEO ein rotblütiger, patriotischer, freier Unternehmer und Kapitalist der freien Marktwirtschaft ist.“ Außerdem forderte er die Regierungen auf, den Einsatz von Enteignungen in Betracht zu ziehen, um Investitionen sowohl in erneuerbare Energien als auch in fossile Brennstoffe zu beschleunigen. „Wir bekommen einfach nicht schnell genug die nötigen Investitionen für Netz-, Solar-, Wind- und Pipeline-Initiativen“, sagte er und forderte die Behörden auf, die Erteilung von Genehmigungen zu erleichtern. „Das Zeitfenster für Maßnahmen zur Abwendung der kostspieligsten Auswirkungen des globalen Klimawandels schließt sich.“ JPMorgan versuche, die Auswirkungen der Vorschriften abzumildern, die mehr Kapital vorschreiben, indem es Geschäftsbereiche erforsche, die wenig oder gar kein Kapital erfordern, sagte Dimon. Das könne eine Ausweitung der Handelsanalytik oder sogar Reisen beinhalten. Auch prüfe die Bank Kunden, mit denen sie Geschäfte macht, strenger. Komplexe Vorschriften drängten die Banken aus dem Hypothekengeschäft, da erstere die Kosten für die Vergabe und Betreuung von Krediten in die Höhe trieben und gleichzeitig die rechtliche Haftung erhöhten, schrieb Dimon. JPMorgan „hält durch“, aber viele Banken hätten sich bereits von einem Großteil dieses Geschäfts getrennt. Wells Fargo & Co. kündigte Anfang des Jahres an, das Hypothekengeschäft drastisch zu reduzieren. Der diesjährige Brief umfasst 43 Seiten, eine weniger als im letzten Jahr. Nach etwas mehr als der Hälfte versicherte Dimon den Lesern, dass das Board die Planung für seinen potenziellen Nachfolger nicht vernachlässige. „Das Thema steht bei jeder Board-Sitzung auf der Tagesordnung – sowohl wenn sie mit mir zusammen sind als auch wenn ich nicht im Raum bin“, schrieb er. „Sie können sicher sein, dass sich unsere Boardmitglieder mit dem Fall befassen und sehr zufrieden damit sind, wo wir stehen.“ Mehr: Finanzaufsicht macht Druck auf NordLB – Sparkassen blockieren Lösung