Britische Großbank HSBC-Management gewinnt Machtkampf gegen chinesischen Großaktionär Ping An

Erfolg für Aufsichtsratschef Mark Tucker und Vorstandschef Noel Quinn: Die Hauptversammlung lehnt Pläne für eine Aufspaltung der britischen Großbank ab.

Machkampf gewonnen. (Foto: Bloomberg) Aufsichtsratschef Mark Tucker (li.) und Vorstandschef Noel Quinn

London Die chinesische Versicherungsgruppe Ping An ist mit ihrem Plan, die britischen Großbank HSBC aufzuspalten, vorerst gescheitert. Der Großaktionär und der aktivistische Investor Ken Lui hatten der Hauptversammlung vorgeschlagen, das ertragsstarke Asien-Geschäft der Bank abzuspalten und außerdem die Dividende deutlich zu erhöhen. Beide Ansinnen wurden mit etwa 80 Prozent der Stimmen abgelehnt.

Ping An, die über etwa acht Prozent der Anteile an der HSBC verfügt, drängt die Führungsspitze der Bank seit einem Jahr, ihre Aktivitäten in Asien auszugliedern, um so den dortigen Aktionären eine bessere Bewertung bieten zu können. Der Verwaltungsrat von HSBC hatte die Aktionäre gebeten, die Spaltungspläne abzulehnen und wurde dabei auch von den unabhängigen Aktionärsberatern ISS und Glass, Lewis & Co. unterstützt.