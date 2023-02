Britische Großbank HSBC plant satte Dividendenerhöung und Sonderausschüttung

London Seit die chinesische Versicherungsgruppe Ping An die Aufspaltung der Großbank HSBC fordert, steht deren Vorstandschef Noel Quinn unter permanentem Ertragsdruck. Mit einem Feuerwerk guter Nachrichten versucht der Topmanager jetzt, den aktivistischen Großaktionär zum Schweigen zu bringen: HSBC erhöht nicht nur die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 von 25 auf 32 Cent, sondern signalisiert seinen Anteilseignern auch noch eine Sonderausschüttung von 21 Cent. Auch einen Aktienrückkauf im Jahr 2023 stellt Quinn in Aussicht.

Möglich ist der warme Geldregen für die Aktionäre auch deshalb, weil die HSBC ihren bereinigten Gewinn vor Steuern im letzten Quartal 2022 auf 5,2 Milliarden Dollar steigern konnte. Der Profit für das Gesamtjahr ging dagegen leicht von 18,9 auf 17,5 Milliarde Dollar zurück, was wesentlich durch Sonderabschreibungen nach dem Verkauf des Privatkundengeschäfts in Frankreich verursacht wurde. In Deutschland konnte die Bank ihre Erlöse auf dem Niveau des Rekordjahrs 2021 bei knapp 900 Millionen Euro halten.

Das meiste Geld, etwa 80 Prozent des Konzerngewinns, verdiente HSBC jedoch erneut in Asien. Das ist ein wesentlicher Grund, warum Ping An seit etwa einem Jahr auf eine Trennung des Asiengeschäfts vom Rest der Bank drängt.

HSBC hat sich im Jahr 2022 aus mehreren Regionen zurückgezogen. Neben dem Privatkundengeschäft in Frankreich verkaufte die Bank auch ihr Geschäft in Kanada für rund zehn Milliarden Dollar, was ihr jetzt die Zahlung einer Sonderdividende ermöglicht. Bis Mitte des Jahres will das Finanzhaus auch seine Geschäftsverbindungen nach Russland kappen und rechnet mit einem Verlust daraus von etwa 300 Millionen Dollar.

Konzernchef Quinn beharrt jedoch darauf, dass die globale Struktur von HSBC trotz der geopolitischen Spannungen und des Trends zu einer wirtschaftlichen Abkopplung zwischen Ost und West überlebt hat: „Die Kunden verlangen mehr internationale Bankdienstleistungen, nicht weniger“, sagte der Brite, der seit März 2020 an der Spitze von HSBC steht, bei der Bilanzvorlage. Quinn will sich demnächst mit seinen Kritikern von Ping An zusammensetzen, die etwa acht Prozent an der Großbank halten.

Aktie steht auf höchstem Niveau seit drei Jahren

Die Märkte reagierten nach anfänglichem Zögern positiv auf die Geschäftsentwicklung. Bis zum Mittag legte die Aktie um mehr als drei Prozent zu und steht im Moment auf dem höchsten Niveau seit mehr als drei Jahren. Seit Quinn das Ruder übernommen hat, stieg der Marktwert um rund 25 Prozent.

Zu verdanken hat HSBC das gute Ergebnis vor allem den weltweit steigenden Zinsen. Dadurch verbesserte sich die Zinsmarge – die Differenz zwischen Zinserträgen und Zinsaufwendungen – im Schlussquartal 2022 von knapp 1,2 auf 1,74 Prozent.

Im Gesamtjahr lag sie bei 1,48 Prozent und damit ähnlich hoch wie beim Konkurrenten Standard Chartered. Insgesamt erreichten die Zinserlöse bei HSBC im vergangenen Jahr gut 32 Milliarden Dollar nach 26 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Nicht zufrieden waren einige Analysten mit der relativ konservativen Prognose für das laufende Geschäftsjahr. „Der Markt hatte auf etwas mehr gute Nachrichten in der Voraussage gehofft“, sagte Steve Clayton vom britische Investmenthaus Hargreaves Lansdown.

Sein Kollege Alastair Ryan, Analyst bei der Bank of America in London, sprach von der „typischen Vorsicht“ bei HSBC. Er wertete die von der Bank für 2023 erwarteten Zinserlöse von 36 Milliarden Dollar als Minimalziel.

