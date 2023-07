 Bundesbank-Umfrage: Banken verschärfen ihre Kriterien für Kredite an Klimasünder

Die Kreditinstitute in Deutschland legen strengere Kriterien für Unternehmen an, die in hohem Maße zum Klimawandel beitragen. Dieser Trend dürfte sich noch verstärken.

Viele Banken wollen ihre Vorschriften für klimaschädliche Firmen weiter verschärfen. (Foto: dpa) Braunkohleabbau

Frankfurt Die Klimaverträglichkeit von Unternehmen spielt für Banken offenbar eine wachsende Rolle in ihrer Kreditpolitik: Deutsche Geldhäuser haben ihre Vergaberichtlinien für Darlehen an klimaschädliche Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten deutlich verschärft. Für klimafreundliche Unternehmen gab es dagegen kaum eine Veränderung.

In den kommenden zwölf Monaten will ein noch größerer Anteil von Banken die Kreditpolitik gegenüber klimaschädlichen Unternehmen weiter verschärfen. Das geht aus einer Umfrage unter Banken hervor, die die Bundesbank vierteljährlich unter rund 30 repräsentativ ausgewählten Instituten durchführt. In dieser „Bank Lending Survey“ befragt die Bundesbank die Geldhäuser zu ihrer Geschäftspolitik bei Unternehmens-, Baufinanzierungs- und Konsumentenkrediten.

Es ist das erste Mal, dass die Bundesbank die Kreditvergabepraxis nach der Klimaverträglichkeit von Unternehmen aufschlüsselt.