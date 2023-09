Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch wird neue Chefin der EZB-Bankenaufsicht

Die Deutsche hat sich gegen die Spanierin Margarita Delgado durchgesetzt. Das dürfte auch Auswirkungen auf andere wichtige Personalentscheidungen haben.

Die Volkswirtin hatte Insidern zufolge die Unterstützung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. (Foto: imago images/IPON) Claudia Buch

Frankfurt, Berlin Claudia Buch steigt aller Voraussicht nach zur obersten Bankenkontrolleurin in der Euro-Zone auf. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) habe sich in einer geheimen Abstimmung mehrheitlich für die Bundesbank-Vizepräsidentin ausgesprochen, teilte die Notenbank am Mittwoch mit.

Wenn das Europaparlament und der Rat der EU die Personalie wie erwartet absegnen, wird Buch Anfang 2024 die Leitung der EZB-Bankenaufsicht übernehmen. Sie folgt auf den Italiener Andrea Enria, der Ende Dezember abtritt.

Die EZB-Bankenaufsicht ist seit Herbst 2014 federführend für die Überwachung der größten Banken in der Euro-Zone zuständig. In Deutschland kontrolliert sie – in Zusammenarbeit mit der Bundesbank und der Finanzaufsicht Bafin – unter anderem die Deutsche Bank und die Commerzbank.