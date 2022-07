Business-Banking „Attraktivste strategische Option“: Berliner Fintech Penta wird an französischen Konkurrenten verkauft

Frankfurt Bereits in der vergangenen Woche wurde über eine mögliche Übernahme berichtet, nun ist der Deal fix: Das Berliner Finanz-Start-up Penta wird an den französischen Konkurrenten Qonto verkauft. Das gaben beide Unternehmen am Freitagmorgen bekannt.

„Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für uns“, sagte Qonto-Mitgründer Alexandre Prot dem Handelsblatt. „Dadurch werden wir zum mit Abstand größten Akteur im Bereich digitales Business-Banking in Deutschland“, sagte er.

Grund für den Deal ist vor allem das aktuelle Marktumfeld. Krieg, Inflation und steigende Zinsen setzen Fintechs unter Druck. In den vergangenen Monaten häuften sich die Meldungen von Mitarbeiterentlassungen und Strategiewechseln, damit Start-ups aus der Finanzbranche schneller profitabel werden.

Indes sind Investoren bei der Auswahl ihrer Investments deutlich selektiver als noch im vergangenen Jahr. So führte Penta Anfang des Jahres Gespräche mit potenziellen Investoren über eine neue Finanzierungsrunde. Doch zu einem Abschluss kam es nie.

„Wir haben in den vergangenen Monaten unterschiedliche strategische Optionen bewertet“, sagte Penta-Chef Markus Pertlwieser. Der Zusammenschluss mit Qonto sei aus Sicht der Kunden, Mitarbeiter und Investoren die „attraktivste strategische Option“.

Nach eigenen Angaben kauft Qonto 100 Prozent der Anteile an Penta, das damit vollständig in dem französischen Konkurrenten aufgeht. Penta-Anteilseigner halten somit künftig Anteile an Qonto. Die 200 Mitarbeiter des Berliner Fintechs werden nach eigenen Angaben übernommen und arbeiten künftig mit den 700 Qonto-Mitarbeitern an fünf Standorten in Paris, Berlin, Belgrad, Barcelona und Mailand.

Weder Prot noch Penta-Chef Markus Pertlwieser wollten sich zu dem genauen Kaufpreis äußern. In Finanzkreisen ist die Rede von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Der Preis soll sowohl in Cash als auch in Anteilen beglichen werden. Bis zum Ende des Sommers soll der Deal abgewickelt werden.

Qonto, das 2017 von Alexandre Prot und Steve Anavi in Paris gegründet wurde, bietet neben dem eigentlichen Bankkonto auch Dienstleistungen wie die Digitalisierung von Belegen für die Buchhaltung und Schnittstellen zu externen Firmen wie etwa dem Softwareanbieter Datev an. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Selbstständige sowie an kleine und mittelständische Unternehmen.

Penta richtet sich ebenfalls an diese Zielgruppen. Die Berliner bieten Online-Bankkonten und andere Finanzdienstleistungen an. Im Gegensatz zum Angebot anderer Technologie-Start-ups ist kein Dienst von Penta kostenlos, sondern bedarf eines kostenpflichtigen Abonnements, wobei die kostengünstigste Dienstleistung laut der Website bei neun Euro pro Monat beginnt.

Bislang war Penta der größte Anbieter in dem Segment hierzulande mit 50.000 Kunden. Qonto hat in seinen vier Märkten Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland insgesamt 250.000 Kunden, wobei die Kundenanzahl in Deutschland laut Prot „unter 50.000“ liegt. Eine konkrete Zahl wollte er auf Nachfrage nicht nennen.

Durch den Kauf kommt Qonto seinem Ziel einen Schritt näher, bis 2025 die bevorzugte Finanzlösung für eine Million kleine und mittlere Unternehmenskunden sowie für Start-ups und Freelancer zu werden.

Auch das Timing spricht für Qonto: Während Penta keine Finanzierungsrunde mehr abschließen konnte, sammelte Qonto im Januar dieses Jahres in einer Finanzierungsrunde 486 Millionen Euro ein. Dieses Kapitalpolster erweiterte das Fintech nochmals Ende April in einer Crowdinvesting-Runde um fünf Millionen Euro.

Nach der Übernahme will sich Qonto weiterhin auf die bisherigen vier Märkte konzentrieren. „Wir haben aktuell einen Marktanteil von zwei Prozent, den wollen wir zunächst deutlich ausbauen“, sagte Prot. Bis 2025 will Qonto dann weitere Länder erschließen.

Pertlwieser erwartet indes, dass der Verkauf von Penta an Qonto nicht der einzige in der Fintech-Branche bleiben wird: „In den kommenden Monaten wird es vermehrt zu Konsolidierungen kommen“, so die Prognose des ehemaligen Digitalchefs des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank.

