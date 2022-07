 Business-Banking: Nächste Übernahme eines deutschen Fintechs: Dänische Ageras Group kauft Kontist

Frankfurt Es ist die zweite Übernahme binnen sieben Tagen: Das Berliner Fintech Kontist wird an die dänische Ageras Group verkauft. Das erfuhr das Handelsblatt vorab. „Die Übernahme von Kontist ist ein entscheidender Schritt für das Wachstum von Ageras“, sagt Rico Andersen, Co-Gründer und CEO des Unternehmens. Deutschland soll demnach künftig zu einem der Hauptmärkte für die Gruppe werden.

Ageras bietet Finanz- und Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen an. Mehr als eine Million Kunden zählt die Gruppe nach eigenen Angaben in insgesamt zwölf Märkten in Europa und den USA. Seit 2017 ist Ageras zwar auch bereits auf dem deutschen Markt aktiv, allerdings nur über einen Marktplatz für Buchhaltungsdienstleistungen. Somit vermittelte das Unternehmen bislang lediglich passende Angebote.

Das ändert sich durch die Übernahme von Kontist. Das Berliner Fintech bietet neben dem eigentlichen Bankkonto auch Dienstleistungen wie Buchhaltungs- und Steuerlösungen an. Das Angebot richtet sich vor allem an Selbstständige. Nach eigenen Angaben hat Kontist derzeit 50.000 Kunden.

Ageras übernimmt 100 Prozent der Anteile an Kontist, der Kaufpreis liege im „zweistelligen Millionenbereich“. Eine konkrete Zahl wollte weder Andersen noch Kontist-Gründer und Co-Chef Christopher Plantener nennen. Bei der letzten Finanzierungsrunde Anfang 2021 erzielte das Berliner Fintech nach eigenen Angaben eine Bewertung im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Der Preis soll sowohl in Cash als auch in Anteilen beglichen werden.

Trotz der Übernahme: Der Name Kontist soll auch künftig bestehen bleiben. „Unsere Strategie ist, lokale Unternehmen zu übernehmen und sie beim Wachstum zu unterstützen“, sagt Andersen. Ageras wolle die Chance nutzen, dass das Berliner Fintech in Deutschland bereits stark etabliert sei. Die 150 Mitarbeiter von Kontist sollen nach eigenen Angaben übernommen werden und künftig mit den 350 Ageras-Mitarbeitern zusammenarbeiten, ebenso wie das Führungsteam um Plantener und Kontist-Co-Chef Benjamin Esser.

Rico Andersen (links) und Martin Hegelund Ageras-Gründerteam

Damit entsteht ein weiterer neuer Wettbewerber im Bereich Business-Banking in Deutschland. In der vergangenen Woche hatte das französische Fintech Qonto den Berliner Konkurrenten Penta gekauft und einen neuen Marktführer in dem Segment mit über 50.000 Kunden geschaffen.

Penta bietet Online-Bankkonten und andere Finanzdienstleistungen an, Qonto neben dem eigentlichen Bankkonto auch Dienstleistungen wie die Digitalisierung von Belegen für die Buchhaltung und Schnittstellen zu externen Firmen wie etwa dem Softwareanbieter Datev. Beide richten ihr Angebot an Selbstständige sowie an kleine und mittelständische Unternehmen – und stehen somit im direkten Wettbewerb mit Kontist und Ageras.

Auswirkungen des aktuellen Marktumfelds

Als einen Grund für den Verkauf sieht Plantener das aktuelle Marktumfeld. „Wir hatten verschiedene Optionen vorliegen, eine Kapitalerhöhung war eine davon“, sagt der Gründer. Doch dem Management sei klar gewesen, dass die Bewertungen aus dem vergangenen Rekordjahr nicht mehr erreichbar seien. „Deshalb war ein Verkauf an Ageras die beste Option für uns“, meint Plantener. Auch Penta-Chef Markus Pertlwieser führte in der vergangenen Woche das Marktumfeld als Grund für den Verkauf an Qonto an.

Krieg, Inflation und steigende Zinsen setzen Fintechs stark unter Druck. In den vergangenen Monaten häuften sich die Meldungen von Mitarbeiterentlassungen und Strategiewechseln. Ende Mai hatte Kontist 50 der 200 Mitarbeiter entlassen. Durch den stärkeren Fokus auf die Steuerberatung nehme das Fintech „einige organisatorische Umstrukturierungen“ vor, hieß es damals in einem Statement der Berliner.

Auch künftig soll der Fokus auf der Steuerberatung liegen. „Etwa 40 Prozent unseres Umsatzes erzielen wir aktuell in diesem Bereich. Dies wollen wir noch weiter ausbauen“, erläutert Plantener. Durch die Übernahme von Kontist steigt der Umsatz von Ageras um etwa 40 Prozent und nähert sich nach eigenen Angaben der Marke von 30 Millionen Euro.

Ageras-Chef Andersen hat indes schon konkrete Ziele für die Zukunft. Im Februar dieses Jahres konnte die Gruppe in einer Finanzierungsrunde etwa 30 Millionen Euro einsammeln. „Dies war die absolut letzte Chance, Geld aufzunehmen, bevor sich das Marktumfeld drastisch veränderte“, sagt Andersen. Nun sei genügend Kapitalpuffer vorhanden. „Die Chancen sind da, wir planen weitere Übernahmen.“

