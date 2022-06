Buy now, pay later Verschuldungsfalle Ratenzahlung? Onlineshopping auf Pump boomt – doch die Zweifel am Geschäftsmodell wachsen

Auch Apple startet in den boomenden Buy-Now-Pay-Later-Markt. Das setzt andere Anbieter unter Druck. Klarna und Affirm spüren die Skepsis der Investoren bereits.

Hoher Wettbewerbsdruck, vorsichtige Investoren. (Foto: Klarna) Onlineshopping mit Bezahl-Apps

Frankfurt, New York „Buy now, pay later“, kurz BNPL, heißt der große Trend im Zahlungsverkehr. Es geht um den Kauf auf Rechnung und auf Raten beim Onlineshopping – für Verbraucher als Ersatz der oftmals teureren Kreditkarte, für den Handel als Umsatztreiber. Finanz-Start-ups wie Klarna haben BNPL bekannt gemacht, nun steigt auch der Tech-Konzern Apple mit „Apple Pay Later“ in den Markt ein.

Aber trotz dieses optimistischen Signals steht der Boom längst infrage. Zwar wächst der Markt wahrscheinlich weiter, doch genauso wachsen auch die Zweifel am Geschäftsmodell. Denn in den USA, wo sich BNPL zu einem Milliardenmarkt entwickelt hat, gibt es Hinweise, dass mehr Verbraucher in Zahlungsverzug geraten – und letztlich mehr Zahlungsausfälle drohen. Die höheren Zinsen verteuern zudem die Finanzierung der BNPL-Firmen.

