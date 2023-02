Carlyle Ex-Goldman-Manager Schwartz soll an die Spitze rücken

Frankfurt Der US-Finanzinvestor Carlyle hat nach langer Suche offenbar einen neuen Chef gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der ehemalige Goldman-Sachs-Manager Harvey Schwartz den Posten übernehmen.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge soll die Ernennung von Schwartz bereits in Kürze offiziell bekannt gegeben werden.

Der 59-jährige Schwartz hatte Goldman Sachs im Jahr 2018 nach einer 20-jährigen Karriere unter anderem als Finanzchef der Investmentbank verlassen. Er unterlag damals im Rennen um die Nachfolge von Lloyd Blankfein als Goldman-Chef seinem internen Konkurrenten David Solomon, der das Wall-Street-Haus bis heute führt.

Seit dem plötzlichen Abgang von Kewsong Lee als Vorstandschef im vergangenen August war Carlyle auf der Suche nach einem neuen Topmanager und hatte dabei sowohl eine Reihe von internen Kandidaten im Blick als auch prominente externe Manager.

Medienberichten zufolge gehörten zu den Kandidaten von außen der ehemalige Chief Operating Officer von Morgan Stanley, Jonathan Pruzan, und der Finanzchef von Citigroup, Mark Mason.

Carlyle-Aktie mit starkem Wertverlust im vergangenen Jahr

Carlyle ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 Milliarden Dollar eine der größten und prominentesten Private-Equity-Gesellschaften. Allerdings blieb der Finanzinvestor in den vergangenen Jahren vor allem beim Wachstum des verwalteten Vermögens und der Aktienperformance hinter seinen Konkurrenten Blackstone, Apollo und KKR zurück. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie von Carlyle rund 20 Prozent an Wert verloren.

Carlyle wird am Dienstag seine Ergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr vorlegen. Die Analysten rechnen im Schnitt mit einem Rückgang der Einnahmen von rund fünf Milliarden Dollar auf 4,4 Milliarden Dollar. Auch beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten einen schlechteren Wert von 4,30 Dollar – nach 5,01 Dollar im Vorjahr.

Schwartz würde in seiner neuen Rolle bei Carlyle den 73-jährigen Bill Conway ablösen. Der Mitgründer der Firma war als Interimsmanager eingesprungen, nachdem Lee nach einem verlorenen internen Machtkampf aufgegeben hatte. Lee war seit 2017 Co-Chef des Finanzinvestors, führte Carlyle aber erst seit 2020 allein.

Hinter dem überraschenden Abgang von Lee im vergangenen Sommer steckt Medienberichten zufolge ein Streit über die Verlängerung seines Vertrags, der nach fünf Jahren Laufzeit Ende 2022 ausgelaufen wäre. Nachdem die Verhandlungen ins Stocken geraten waren, hatte sich Carlyle entschlossen, den Vertrag nicht zu erneuern. Daraufhin entschied sich Lee, sofort abzutreten.

