Chart des Tages Beiersdorf-Aktie profitiert von positiven Analystenkommentaren

Gleich zwei Analysten haben die Aktie des Konsumgüterherstellers hochgestuft. Die Papiere des Konsumgüterherstellers zählten an der Börse zu den Gewinnern.

Die Aktie kletterte am Montag zeitweise auf ein Jahreshoch. (Foto: Beiersdorf) Schaufenster mit der Beiersdorf-Marke Nivea

Frankfurt Die Aktie des Konsumgüterherstellers Beiersdorf hat am Montag in einem schwachen Marktumfeld zu den Gewinnern an der Börse gezählt. Die Titel legten in Frankfurt um bis zu 1,9 Prozent zu und stiegen zeitweise auf ein Jahreshoch von 107,95 Euro.

Auslöser waren gleich zwei positive Analystenkommentare. Sowohl Emma Letheren von der kanadischen Bank RBC als auch Rashad Kawan von der US-Bank Morgan Stanley sind nun optimistischer für den Dax-Konzern gestimmt und hoben ihre Aktienempfehlung von „verkaufen“ auf „halten“ an.

Kawan argumentiert in seiner Studie, dass das Verhältnis von Chancen und Risiken mittlerweile ausgewogen und damit besser als beim weiter negativ beurteilten Konkurrenten Henkel sei. Letheren hebt hervor, dass der Konsumgüterhersteller die Abhängigkeit von der Luxusmarke „La Prairie“ reduziert habe, auch wenn diese immer noch wichtigster Faktor für das Konzernwachstum sei

