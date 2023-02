 Check24: Bafin rügt C24 Bank nach hohem Tagesgeld-Zinsangebot

Verwaltungsgebäude der Bafin in Frankfurt

Die C24 Bank ist in den Fokus der Finanzaufsicht geraten.

Frankfurt, München Die Bank des Vergleichsportals Check24 hat eine Rüge der deutschen Finanzaufsicht Bafin kassiert: Die C24 Bank müsse eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen und zusätzliche Eigenmittelanforderungen erfüllen. Das teilte die Bafin am Donnerstag mit.

Die Mängel hatte eine im vergangenen Sommer turnusmäßig stattfindende Sonderprüfung ergeben. Die Bafin habe der Bank bereits im Dezember entsprechende Anordnungen erteilt, die nun in Kraft getreten seien, heißt es in der Mitteilung der Finanzaufsicht weiter.

Das Vergleichsportal Check24 hatte die Bank Mitte 2020 an den Start gebracht. Die C24 Bank besitzt eine Vollbanklizenz. Sie lockt Kunden unter anderem mit einem kostenlosen Girokonto und vermittelt Finanzprodukte anderer Banken.

Die Zahl der Kunden liegt Finanzkreisen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Bank nennt keine Kundenzahlen. Im Vergleich zu anderen Neobanken ist sie vergleichsweise klein. Das liegt auch daran, dass der Wettbewerb am deutschen Bankenmarkt groß ist.

Ein Check24-Sprecher erklärte, das Unternehmen habe mit der Bafin und der Bundesbank einen Fahrplan zur Mängelbeseitigung bei der C24 Bank abgestimmt. Die erhöhten Eigenmittelanforderungen habe das Institut bereits vor der Sonderprüfung im vergangenen Sommer erfüllt, heißt es weiter. Diese Vorgaben könne sie ohne weitere Kapitalmaßnahmen einhalten.

C24 Bank zieht nach: Neobroker locken mit hohen Zinsen auf Tagesgeld

Die C24 Bank sorgte erst kürzlich für Aufsehen: Ab April dieses Jahres bietet sie Zinsen von zwei Prozent auf alle Girokontomodelle. Das Angebot gilt bis zu einem Guthaben von 50.000 Euro sowohl für Neu- als auch Bestandskunden. Ab kommendem Jahr soll der Zins im Verhältnis zum Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) festgeschrieben werden.

Lasse Schmid, Generalbevollmächtigter bei der C24 Bank, sagte dem Handelsblatt: „Wir glauben, dass wir durch diesen Schritt neue Kunden gewinnen und sie auf Dauer an uns binden können.“ Bislang locken vor allem Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital Kunden mit hohen Zinsen auf das Guthaben. Viele klassische Banken halten sich indes noch zurück, den hohen EZB-Einlagenzins auch an die Verbraucher weiterzugeben – und bieten meist nur befristete Zinsangebote an.

Durch das Angebot der C24 Bank müssen Kunden nun noch nicht einmal ihr Geld auf ein Tagesgeldkonto verschieben. So erhielten auch diejenigen Zinsen auf ihr Girokonto-Guthaben, die keine verfügbare Liquidität für ein Tagesgeldkonto hätten, so Schmid.

Tagesgeld von C24 Bank von Check24 zahlt 1,75 Prozent Zinsen

Max Herbst, Inhaber der FMH Finanzberatung, hält das Angebot der C24 Bank aus Sicht des Instituts für recht kostspielig: „Eine Bank müsste so jeden Cent, der auf dem Girokonto landet, verzinsen, was zu teuer wäre.“ Es sei für Banken deutlich lukrativer, ein Tagesgeldkonto zu verzinsen, denn hier müssten die Kunden selbst aktiv werden, wenn sie Zinsen haben möchten, sagte Herbst.

In der Vergangenheit hatte es zwar bereits vereinzelt Zinsen auf Girokonten gegeben, allerdings waren diese oft deutlich geringer als die Zinssätze, die Kunden auf Tagesgeld bekommen haben. Die C24 Bank zahlt derzeit pro Jahr 1,75 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld.

Mehr: Deutsche Bank erzielt 2022 bestes Ergebnis seit 15 Jahren

Erstpublikation: 02.02.23, 11:33 Uhr, (zuletzt aktualisiert: 02.02.23, 16:14 Uhr).