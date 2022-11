Clearing Kommission zwingt Finanzfirmen zum Clearing in der EU

Die Brüsseler Behörde will die Abhängigkeit der EU von London verringern. Derivatehändler sollen daher verstärkt europäische Clearinghäuser nutzen.

Die EU-Finanzkommissarin will die Abhängigkeit der EU vom Finanzplatz London verringern. (Foto: AP) Mairead McGuinness

Brüssel Die EU-Kommission wird Finanzfirmen erstmals dazu verpflichten, einen Teil ihrer Derivategeschäfte bei Clearinghäusern in der EU abzuwickeln. Die Vorgabe gilt für EU-Unternehmen ab einem bestimmten Handelsvolumen und für bestimmte Anlageklassen, die von der Wertpapieraufsicht Esma als systemisch eingestuft werden.

Finanzkommissarin Mairead McGuinness wird die neue Clearingstrategie am 7. Dezember verkünden, wenn sie ihren Reformvorschlag zur EU-Verordnung zur Marktinfrastruktur (Emir) vorlegt. Damit erhöht sie den Druck auf die Unternehmen, nachdem alle Appelle an die Firmen, ihre Geschäfte in die EU zu verlegen, in den vergangenen Jahren verhallt waren.

„Finanzinstitute werden verpflichtet, einige Transaktionen bei Clearinghäusern in der EU abzuwickeln“, bestätigte ein Kommissionssprecher am Donnerstag. Zuvor hatte die „Financial Times“ darüber berichtet.