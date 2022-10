Credit Suisse Bericht: Neuer Chef von CS First Boston will eigene Firma einbringen

Michael Klein soll die Investmentbanking-Tochter der Credit Suisse führen. Seine eigene Beratungsboutique will er wohl mit einbringen.

Zürich Der designierte Chef der Credit-Suisse-Investmentbanking-Tochter will seine eigene Beratungsboutique einem Medienbericht zufolge mit CS First Boston vereinen. Michael Klein hoffe, seine M Klein & Company mit gut 20 Mitarbeitern bis Mitte nächsten Jahres mit der viel größeren CS First Boston fusionieren zu können, wie die „Financial Times“ am Freitag mit Bezug auf Insider berichtete.

Credit Suisse werde eine Mehrheitsbeteiligung an der neuen Firma halten. Klein wiederum wolle einen substanziellen Anteil an CS First Boston erwerben.

Credit Suisse hatte am Donnerstag einen tiefgreifenden Konzernumbau angekündigt, der unter anderem eine Verselbstständigung des unter CS First Boston firmierenden Geschäfts mit Firmenübernahmen und Kapitalmarkttransaktionen und schließlich auch einen möglichen Börsengang vorsieht.

Der bisherige Credit-Suisse-Verwaltungsrat Klein soll 2023 die Leitung von CS First Boston übernehmen. Klein, der bis 2008 ein Spitzenbanker bei Citi war, hat der „Financial Times" zufolge bei mehreren reichen Familien und Anlagevehikeln angefragt, ob sie in CS First Boston investieren wollen.

