Credit Suisse Global Wealth Report Vermögen wachsen 2021 so schnell wie noch nie – weltweit gibt es fünf Millionen neue Millionäre

Zürich Eine starke Weltkonjunktur und eine Rally an den Finanzmärkten haben im vergangenen Jahr einen beispiellosen Vermögenszuwachs befeuert. Das geht aus dem Global Wealth Report hervor, den die Credit Suisse am Dienstag vorgestellt hat. Demnach wuchsen die globalen Vermögen 2021 um 41,5 Billionen Dollar auf insgesamt 463,6 Billionen Dollar.

Das entspricht einem Wachstum von knapp zehn Prozent. Bei konstanten Wechselkursen beträgt der Vermögenszuwachs sogar 12,7 Prozent – so viel wie noch nie in der 20 Jahre zurückreichenden Datenreihe.

Im Durchschnitt ist das Vermögen von jedem Erwachsenen auf der Welt um rund 87.500 Dollar gestiegen, wie aus der Studie weiter hervorgeht. Der Boom ließ immer mehr Menschen in die Riege der Millionäre aufsteigen: Den Daten zufolge gibt es weltweit mehr als 62,5 Millionen Menschen, deren Vermögen abzüglich Schulden mehr als eine Million Dollar beträgt.

Als Grund nennt der Ökonom Anthony Shorrocks, der die Studie im Auftrag des Credit Suisse Research Institutes erstellt hat, den Post-Corona-Boom. „Es war der perfekte Sturm.“ Das Bruttoinlandsprodukt sei gestiegen, ebenso die Finanzmärkte. „Wir haben beinahe eine Explosion der Vermögen beobachtet.“

2021 sei ein außergewöhnliches Jahr gewesen, da auch die Pandemiebekämpfung noch eine Rolle gespielt habe. 2020 sei es Staaten gelungen, Einkommensausfälle durch die ersten Lockdowns abzufedern. Die Notenbanken hätten parallel die Konjunktur durch niedrige Zinsen gestützt, so Shorrocks. Damit war der Grundstein gelegt für eine starke Erholung.

Es sei jedoch nicht davon auszugehen, dass die Vermögen in diesem Tempo weiterwachsen, sagte Axel Lehmann, Verwaltungsratspräsiden der Credit Suisse. „Der weltweite Trend der Vermögen wird sich teilweise umkehren“, ist er überzeugt.

Jeder achte Schweizer ist Millionär

Mit den Vermögen wuchs auch die Ungleichheit, wie Nanette Hechler-Fayd’herbe, Leiterin des Credit Suisse Research Institutes, ergänzt. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 sei die weltweite Ungleichheit nach Jahren des Rückgangs leicht gestiegen. Sie schränkt jedoch ein: „Veränderungen der Ungleichheit, die mit einer kurzfristigen Veränderung von Vermögenspreisen zusammenhängen, erweisen sich häufig als vorübergehend."

Größter Profiteur des Vermögens-Booms sind mit großem Abstand die USA: Gut die Hälfte des Vermögenszuwachses von 41,5 Billionen Dollar entfiel auf Nordamerika. Passend dazu kommt auch knapp die Hälfte der neuen Dollar-Millionäre aus den USA. Insgesamt legte das Vermögen pro Erwachsenen in der Region um 14,7 Prozent zu. In einem vergleichbaren Tempo wuchs nur China. Immerhin eine Million Chinesen stiegen im vergangenen Jahr zu Dollar-Millionären auf.

In Europa fiel der Vermögenszuwachs mit 1,5 Prozent pro Erwachsenem deutlich schwächer aus. Ökonom Shorrocks führt das vor allem auf den Wertverlust des Euro gegenüber dem Dollar zurück. Zudem ist Aktienbesitz in Europa weniger stark verbreitet, was den Kontinent viel Wohlstand kostet.

Gemessen an der Bevölkerungszahl ist die Schweiz das reichste Land der Welt: Das Durchschnittsvermögen eines Erwachsenen beträgt dort knapp 700.000 Dollar. Im Schnitt jeder achte Einwohner des Landes ist Dollar-Millionär. Damit liegt die Schweiz deutlich vor den USA mit knapp 580.000 Dollar durchschnittlichem Vermögen pro Erwachsenem, sowie Hongkong und Australien mit je rund 550.000 Dollar. Deutschland liegt mit etwas über 250.000 Dollar Durchschnittsvermögen deutlich dahinter. Die Zahl der Millionäre war hierzulande leicht rückläufig.

Das Credit Suisse Research Institut geht davon aus, dass die Vermögen auch in Zukunft weiter zulegen – wenn auch nicht im gleichen Tempo. Institutsleiterin Hechler-Fayd’herbe, sagt: „Wir gehen in unserer Fünfjahresprognose von einem anhaltenden Vermögensanstieg aus.“ Nominal könnte der Vermögenszuwachs sechs Prozent pro Jahr betragen, nach Abzug der Inflationsrate dürften davon noch 2,5 Prozent übrigbleiben.

Bis 2026 erwartet sie, dass das Durchschnittsvermögen pro Erwachsenem weltweit auf 100.000 Dollar steigt. Zu diesem Zeitpunkt könnte es weltweit 87 Millionen Dollar-Millionäre geben. Was man sich im Jahr 2026 von einer Million Dollar noch leisten kann, steht jedoch auf einem anderen Blatt.

