Credit Suisse Schweizer Regierung streicht Boni für 1000 Credit-Suisse-Manager

Die Bank war in finanzielle Schieflage geraten, die UBS hat das Schweizer Kreditinstitut übernommen. Jetzt muss ein Großteil der Credit-Suisse-Manager auf Bonuszahlungen verzichten.

Ulrich Körner (3. v.l.), CEO der Schweizer Bank Credit Suisse, verlässt die Bühne nach der Jahreshauptversammlung der Schweizer Bankengruppe. (Foto: dpa) Hauptversammlung der Credit Suisse

Bern Rund 1000 Manager der in Schieflage geratenen Schweizer Großbank Credit Suisse müssen teilweise oder ganz auf Bonuszahlungen verzichten. Das entschied die Schweizer Regierung am Mittwoch, nachdem die rettende Übernahme der Bank durch die UBS mit Milliarden an staatlichen Garantien und Liquiditätshilfen der Schweizerischen Nationalbank im März beschlossen wurde. Die Regierung ordnete zudem an, dass Boni bei der UBS künftig an risikobewusstes Management und die Nichtinanspruchnahme der Staatsgarantien geknüpft werden.

Bei der Credit Suisse verliert die Geschäftsleitung alle ausstehenden variablen Vergütungen. Die Boni der zweiten und dritten Führungsebene werden um je die Hälfte und ein Viertel gekürzt. Laut der Regierung verlieren die Manager so insgesamt zwischen 50 und 60 Millionen Schweizer Franken (50 bis 60 Millionen Euro) an Boni, die dem Vorjahr zuzurechnen sind. Für 2023 liegt noch keine Schätzung vor. „Die Credit Suisse muss zudem prüfen, ob bereits ausbezahlte variable Vergütungen zurückgefordert werden können“, hieß es von der Regierung in Bern. Die Betroffenen haben die Möglichkeit, gegen die Kürzungen vor dem Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einzulegen.

Nach Skandalen, Kritik wegen eines schlechten Risikomanagements und Geldabflüssen in dreistelliger Milliardenhöhe war die Credit Suisse Ende März durch einen Notverkauf an die UBS gerettet worden. Die UBS zahlt drei Milliarden Franken für die Credit Suisse.

Erstpublikation: 05.04.2023, 19:45 Uhr.