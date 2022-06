Cum-Ex-Ermittlungen Razzia bei der Dekabank

Ermittler haben am Morgen die Büros der Dekabank in Frankfurt durchsucht. Sie gehen dem Verdacht des Steuerbetrugs mit Cum-Ex-Geschäften nach.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat nun auch die Dekabank im Visier. (Foto: dpa) Deka-Zentrale in Frankfurt

Frankfurt Büros der Dekabank in Frankfurt sind am Dienstag im Rahmen von Cum-Ex-Ermittlungen durchsucht worden. Das erfuhr der Nachrichtendienst Bloomberg aus informierten Kreisen.

Ein Sprecher der Dekabank bestätigte gegenüber Bloomberg, dass Behörden das Unternehmen im Zusammenhang mit Aktienhandelsgeschäften durchsucht haben, wollte sich jedoch nicht weiter äußern.

Die Staatsanwaltschaft Köln erklärte in einer E-Mail, sie vollstrecke in einem Cum-Ex-Verfahren seit Dienstag Durchsuchungsbeschlüsse gegen eine Bank in Frankfurt sowie gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Namen nannte sie nicht. Darüber hinaus würden auch Privatwohnungen acht Beschuldigter durchsucht. Etwa 110 Beamte seien im Einsatz.

Die Kölner Behörde ermittelt gegen rund 1500 Personen aus der Finanzbranche auf Grund des Cum-Ex-Skandals. Zuletzt hatte sie dabei auch den Druck auf internationale Banken erhöht und unter anderem die Büros von Barclays Plc und Bank of Americas Merrill Lynch durchsucht.

Cum-Ex-Trades, benannt nach dem lateinischen Begriff für „mit-ohne“, hatten die deutsche Besteuerungspraxis ausgenutzt, die es mehreren Anlegern zu erlauben schien, sich eine nur einmal gezahlte Dividendensteuer anrechnen und damit erstatten zu lassen. Deutschland schob dem Treiben 2012 einen Riegel vor, indem die Rechtslage geändert wurde. Cum-Ex soll den Steuerzahler mehr als 10 Milliarden Euro gekostet haben. Inzwischen haben auch die obersten deutschen Gerichte die Cum-Ex-Geschäfte als illegal beurteilt. Mehr: Ermittlungen gegen langjährige HSBC-Deutschlandchefin Gräfin von Schmettow