Firmenzahlen unterschiedlicher Qualität und ein Indexaufstieg brachten einzelne Aktien deutlich in Bewegung. Auch Pläne eines Dax-Unternehmens kamen gut an.

Der Leitindex Dax steckt weiterhin in einer seit gut einem Monat andauernden Seitwärtsphase. (Foto: dpa) Börse Frankfurt

Frankfurt Zwar ließ die etwas niedrigere Inflation in den USA im April von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat Hoffnung auf eine weniger strikte Geldpolitik aufkommen. Doch schwache Wirtschaftsdaten in Deutschland und China festigten die Sorge über einen globalen Konjunkturabschwung, so dass an den Aktienmärkten auch zum Ende der Woche keine wirkliche Kauflaune aufkam.

So blieb der deutsche Leitindex Dax in seiner seit einem guten Monat andauernden Seitwärtsphase zwischen den Marken von 15.650 und 16.000 Punkten. Die Woche beendete der Dax minimal schwächer bei 15.913 Punkten. Mit einem deutlicheren Minus von rund einem Prozent und 1,5 Prozent gingen der Nebenwerteindex MDax und der Kleinwerteindex SDax aus dem Handel.

Eine Indexentscheidung und diverse Quartalsberichte sorgten gleichwohl für markante Kursausschläge. Der Versicherer Talanx steigt Ende Mai in den MSCI Germany Index auf, den viele ETF nachbilden und der vielen Fondsmanagern als Orientierung dient.

