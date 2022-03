Desiree Fixler Geschasste Nachhaltigkeits-Chefin der DWS verzichtet auf Berufung

Desiree Fixler hatte gegen ihren Rauswurf geklagt und in erster Instanz verloren. Jetzt ist klar: Sie zieht nicht in die nächste Instanz. Für die DWS ist das Kapitel trotzdem nicht geschlossen.

Die DWS weist die Greenwashing-Vorwürfe zurück. (Foto: Reuters) DWS

Frankfurt Es ist entschieden: Desiree Fixler akzeptiert ihre Niederlage vor dem Arbeitsgericht Frankfurt gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber DWS. Dort hatte die frühere Nachhaltigkeits-Chefin Klage gegen ihren Rauswurf eingereicht – und wurde abgewiesen. In dem Streit ging es vor allem um die Frage, ob die DWS die Kündigung wirksam innerhalb der sechsmonatigen Probezeit Fixlers ausgesprochen hat oder danach. Das Arbeitsgericht schlug sich auf die Seite der DWS.

In der Verhandlung Ende Januar machte Richterin Ilka Heinemeyer klar, dass sich das Gericht an den arbeitsvertraglichen Regelungen orientiere. Fakt war, dass Fixler am 14. September 2020 ihren Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Am 9. März 2021 sei ihr der Job schließlich gekündigt worden, also innerhalb der sechsmonatigen Frist, nachdem sie eine ihr angebotene Abfindung nicht habe annehmen wollen.