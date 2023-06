Claudio de Sanctis muss Kosten senken und die Deutsche Bank noch digitaler aufstellen. Bei Investitionen will er sich künftig auf wenige, große Projekte konzentrieren.

Der neue Privatkundenchef will schnell Entscheidungen treffen. (Foto: IMAGO/Jan Huebner) Zentrale der Deutschen Bank

Frankfurt Der neue Privatkundenvorstand der Deutschen Bank will beim Umbau seiner Sparte keine Zeit verlieren. „Schnelle Entscheidungen sind mir wichtig“, sagte Claudio de Sanctis, der zum 1. Juli in das Führungsgremium aufsteigt, dem Handelsblatt. Finanzkreisen zufolge will der 50-Jährige, der einen italienischen und einen Schweizer Pass besitzt, bereits in wenigen Wochen eine neue Struktur ankündigen.

Zu manchen Details will sich de Sanctis, der bislang für das internationale Privatkundengeschäft und das Wealth-Management der Bank zuständig war, zwar noch nicht äußern. Doch nach Gesprächen mit ihm und mehreren Insidern zeichnen sich bereits einige Eckpunkte ab.

1. Mehr Digitalisierung

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen