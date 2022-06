Deutsche-Bank-Fondstochter Der Blitzkarrierist – So tickt der neue DWS-Chef Stefan Hoops

Der neue DWS-Chef ist ein langjähriger Vertrauter von Bankchef Sewing. Auch nach seinen steilen Karrieresprüngen genießt der 42-Jährige einen guten Ruf.

In den vergangenen Jahren hatte Hoops oft mit Gegenwind zu kämpfen. (Foto: Martin Leissl für Handelsblatt) Stefan Hoops

Frankfurt Stefan Hoops kommt mit wenig Schlaf aus. Am Mittwoch mussten drei Stunden reichen, um sich nach seiner nächtlichen Blitzbeförderung zum Chef der Fondsgesellschaft DWS mit den wichtigsten Führungskräften der Deutsche-Bank-Tochter auszutauschen und zu besprechen, bei welchen Topkunden man nach der Demission seines Vorgängers Asoka Wöhrmann nun um Vertrauen werben muss.

Denn Wöhrmann hatte allen Negativschlagzeilen zum Trotz für gute Zahlen und einen steten Zustrom an frischen Kundengeldern gesorgt. Immerhin, eine wichtige Eigenschaft Wöhrmanns bringt auch Hoops in seine neue Position mit: „Stefan ist ein guter Netzwerker und in der Deutschen Bank bestens verdrahtet“, sagt einer, der ihn lange kennt.

Nun übernimmt Hoops, der erst noch beweisen muss, dass er auch Vermögensverwalter kann. Das sehen auch viele Anleger so: der DWS-Aktienkurs ging nach dem Abgang Wöhrmanns auf Tauchstation.

