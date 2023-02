 Deutsche Bank: Investmentbanker verkauften Derivate in böser Absicht

Einige Mitarbeiter haben spanischen Mittelständlern jahrelang komplexe und hochriskante Derivate verkauft – und dabei interne Kontrollsysteme umgangen.

Das Geldhaus hat für die Untersuchung, die intern den Namen „Project Teal“ trägt, ein große britische Anwaltskanzlei beauftragt. (Foto: Bloomberg) Deutsche Bank

Frankfurt Einige Investmentbanker der Deutschen Bank haben beim Verkauf von komplexen Derivaten an spanische Mittelständler unaufrichtig und in böser Absicht gehandelt. Das geht nach Handelsblatt-Informationen aus einer internen Untersuchung der Geschäfte hervor, die 2019 durch den Hinweis eines Whistleblowers angestoßen wurde. Bei der Überprüfung seien zudem Mängel in den Kontrollsystemen moniert worden.

Im Zentrum der Untersuchung stand Finanzkreisen zufolge ein Londoner Desk der Investmentbank, der für Produkte zur Absicherung von Währungsrisiken zuständig war. Dort tätige Mitarbeiter haben den Prüfern zufolge an spanische Mittelständler komplexe Derivate verkauft und diese dabei als sicher und billig angepriesen. In Wahrheit seien die Produkte, mit denen die Deutsche Bank hohe Gewinne eingefahren habe, jedoch riskant gewesen. Einigen Kunden brockten sie hohe Verluste ein.