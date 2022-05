Deutsche Bank „Spüren zunehmenden Kostendruck“ – Sewing erläutert neue Herausforderungen

Der Chef der Deutschen Bank bekräftigt in seiner Rede für die Hauptversammlung zwar seine Ziele fürs Gesamtjahr. Doch diese sind schwieriger zu erreichen.

Christian Sewing – optimistisch trotz vieler Risiken. (Foto: Reuters) Bankchef

Frankfurt Trotz Ukrainekrieg und der unerwartet hohen Inflation hält die Deutsche Bank ihr Renditeziel von acht Prozent für realistisch. „Wir sind weiterhin zuversichtlich, dieses Ziel auch am Jahresende zu erreichen. Darauf liegt unser voller Fokus“, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Rede von Vorstandschef Christian Sewing für die virtuelle Hauptversammlung am 19. Mai.

Das Ziel bedinge auch, „dass wir bei unserer Kostendisziplin nicht nachlassen, zumal wir einen zunehmenden Kostendruck spüren“, räumt Sewing ein. Das liege an den wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine „mit Lieferengpässen, Währungsschwankungen und deutlich höheren Inflationsraten“. Das Ziel, Ende des Jahres ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 70 Prozent zu erreichen, sei deshalb „herausfordernder“.