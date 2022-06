Deutsche-Bank-Tochter Diese Skandale belasten die DWS

„Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten“ – in seiner Abschiedsmail an die Mitarbeiter zitierte der DWS-Chef den britischen Schriftsteller Charles Dickens.

Frankfurt Mit der virtuellen Hauptversammlung der Fondsgesellschaft DWS am 9. Juni endet die Amtszeit ihres Vorstandschefs Asoka Wöhrmann. Diesem Schritt ist eine Reihe von Skandalen, Vorwürfen und Untersuchungen vorausgegangen. Das Handelsblatt listet die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Monate auf.

Wenige Monate nach ihrem Einstieg feuert DWS-Chef Asoka Wöhrmann seine Nachhaltigkeitschefin Desiree Fixler noch in deren Probezeit. Kurze Zeit später erhält Aufsichtsratschef Karl von Rohr Post von der Geschassten: Fixler erhebt darin den Vorwurf, die Fondstochter der Deutschen Bank gebe sich nachhaltiger, als sie wirklich ist.

Der Vorstandsvertrag von Wöhrmann, der erst im Oktober ausgelaufen wäre, wird wenige Tage danach aber trotzdem verlängert. Der Aufsichtsrat beauftragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC damit, die Vorwürfe zu prüfen. Die Prüfer, die die DWS allerdings an anderer Stelle in Sachen Nachhaltigkeit beraten haben, finden keine Bestätigung für die Anschuldigungen.

Juli 2021: Wöhrmann und der Auto1-Deal der Deutschen Bank

Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet ausführlich darüber, dass Asoka Wöhrmann in seiner Zeit als Privatkundenchef der Deutschen Bank eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen der Bank mit dem Fintech „Auto1“ gespielt hat, und berichtet, dass er dabei auch in engem Kontakt mit dem umstrittenen Geschäftsmann Daniel Wruck stand. In dem Bericht kommt erstmals zur Sprache, dass Wöhrmann dabei teilweise auch über seine private E-Mail-Adresse kommunizierte, was gegen die Vorschriften der Deutschen Bank verstößt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

August 2021: Fixler macht ihre Vorwürfe öffentlich

Anfang August wendet sich Fixler mit ihren Greenwashing-Vorwürfen an die Öffentlichkeit, und zwar in der amerikanischen Wirtschaftszeitung „The Wall Street Journal“, der Pflichtlektüre für amerikanische Behörden. Noch im gleichen Monat wird bekannt, dass das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsicht SEC die Vorwürfe ernst nehmen und eine Untersuchung gestartet haben.

September 2021: Aufsichtsratschef Karl von Rohr gerät ins Visier

Die deutschen Aufsichtsbehörden, die die Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS mittlerweile ebenfalls prüfen, nehmen die Rolle von Aufsichtsratschef Karl von Rohr genauer unter die Lupe. Die Finanzaufsicht Bafin fordert nähere Informationen über sein Wirken ein – immerhin hatte Fixler ihn angeschrieben.

Oktober 2021: Aus dem DWS-Skandal wird ein Deutsche-Bank-Problem

Das „Manager Magazin“ widmet sich den Greenwashing-Vorwürfen der DWS in einer Titelstory mit der Schlagzeile „Die Öko-Blender. Der Fondsskandal der Deutschen Bank und die Folgen für grüne Geldanlagen“. Abgebildet ist auf dem Titel-Cover folgerichtig Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing vor grünem Hintergrund und mit einem Gänseblümchen im Mund, da sein Institut mit 80 Prozent immerhin der Mehrheitseigentümer der DWS ist – und damit aus Sicht der Autoren für die Vorgänge dort mitverantwortlich ist.

Damit gehe das „Manager Magazin“ „zu weit“, teilt Deutsche-Bank-Konzernsprecher Jörg Eigendorf auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn in einem längeren Post mit. Dass Eigendorf sich in dieser Form an die Öffentlichkeit wendet, zeigt, wie sehr die Deutsche Bank fürchtet, dass die Greenwashing-Vorwürfe bei der DWS auf sie selbst abfärben.

24. Januar 2022: Porsche-Gate

Die „Financial Times“ berichtet, dass Wöhrmann sich von Daniel Wruck beim Kauf eines Porsche Panamera hat helfen lassen – und zwar in der Zeit, als er mit Wruck auch in Sachen Auto1 in Kontakt stand. Wöhrmann hatte in diesem Zusammenhang zunächst 160.000 Euro an Wruck überwiesen, die dieser ihm im Jahr darauf wieder zurückerstattete, wohl weil Wöhrmann den Kaufpreis für den Porsche direkt an den Autohändler überwiesen hatte.

Dieser Vorgang löst allerdings eine Geldwäscheverdachtsanzeige der Deutschen Bank aus. Eine interne Untersuchung der Vorgänge damals blieb ohne größere Konsequenzen für Wöhrmann. Im gleichen Bericht schreibt die Zeitung, dass Wöhrmann im Zusammenhang mit Auto1 weitaus häufiger E-Mails von seinem privaten Mail-Account verschickt haben soll, als dieser nach dem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ eingeräumt hatte. Das löst eine weitere interne Untersuchung der Deutschen Bank aus, die bislang nicht abgeschlossen ist.

27. Januar 2022: Treueschwur von Christian Sewing

Trotz aller Vorwürfe gegen Wöhrmann spricht Deutsche-Bank-Chef Sewing dem DWS-Vorstandsvorsitzenden das Vertrauen aus. Auf die Frage, ob Wöhrmann noch der richtige Chef für die DWS sei, antwortet er: „Asoka Wöhrmann hat hervorragende Arbeit geleistet, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und deshalb habe ich auch keine Zweifel.“ Von den Vorwürfen, insbesondere den Greenwashing-Vorwürfen habe sich bislang nichts erhärtet, die Bank gehe aber allen Hinweisen nach.

28. Januar 2022: WhatsApp-Gate

Nur einen Tag nach der Rückendeckung durch Sewing erhebt das „Manager Magazin“ neue Vorwürfe gegen Wöhrmann. Diesmal geht es um die Frage, ob der DWS-Manager WhatsApp genutzt hat, um Vorstandssitzungen vorzubereiten – was ebenfalls gegen interne Richtlinien verstoßen würde.

Februar 2022: Deutsche Bank muss in den USA für DWS büßen

Die Probleme bei der Fondsgesellschaft greifen nun endgültig auf ihre Konzernmutter über: Die Deutsche Bank hatte im Rahmen eines Vergleichs im Zusammenhang mit einem anderen Skandal den US-Behörden zugesichert, mögliche Complianceprobleme oder andere wichtige Beschwerden sofort der Aufsicht zu melden – unabhängig davon, ob das Institut sie für berechtigt hält oder nicht.

Das US-Justizministerium wirft der Bank nun vor, dass sie ihre Berichtspflichten verletzt hat, weil sie die Vorwürfe der früheren DWS-Nachhaltigkeitschefin Fixler „zu spät“ gemeldet hatte. Die Konsequenz: Die bestehende Überwachung durch einen unabhängigen Prüfer, Monitor genannt, wird bis Februar 2023 verlängert. Das US-Justizministerium behält sich weitere Schritte vor, selbst strafrechtliche.

März 2022: Bonus für Wöhrmann

Der Geschäftsbericht zeigt, dass Wöhrmann aus Sicht seines Aufsichtsrats ganze Arbeit geleistet hat – ungeachtet aller Vorwürfe. Der Zielerreichungsgrad für seinen Bonus liegt über 100 Prozent. Insgesamt verdiente Wöhrmann 2021 rund 6,9 Millionen Euro bei 2,4 Millionen Euro Fixgehalt.

April 2022: Aufsichtsratschef stärkt Wöhrmann den Rücken

Erneut erhält Wöhrmann Zuspruch von höchster Stelle. Sein Aufsichtsratschef Karl von Rohr lobt in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ die gute Entwicklung bei der DWS und zeigt sich mit dem DWS-Chef und seinem Team „sehr zufrieden“. Die Vorwürfe hätten sich bislang nicht bewahrheitet.

31. Mai 2022: Razzia bei DWS und Deutscher Bank

Wenige Tage vor der Hauptversammlung der DWS rücken 50 Beamte von Bundeskriminalamt, Staatsanwaltschaft und Finanzaufsicht Bafin an und durchsuchen Geschäftsräume von Deutscher Bank und DWS. Der Vorwurf: ein Anfangsverdacht auf Kapitalanlagebetrug. Hintergrund sind Fixlers Greenwashing-Vorwürfe, die Anfang des Jahres wohl Ermittlungen ausgelöst haben. Die Staatsanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass daran etwas dran sein könnte und Anleger über den wahren Nachhaltigkeitsgehalt von DWS-Produkten getäuscht worden sein könnten.

1. Juni 2022: Deutsche Bank lässt Wöhrmann fallen

Nach nächtlicher Sitzung verschickt die DWS in den frühen Morgenstunden eine Pflichtmitteilung: „Stefan Hoops wird mit Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung neuer Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der DWS. (...) Stefan Hoops folgt auf Asoka Wöhrmann, der sein Mandat in der Geschäftsführung der DWS mit Wirkung zum Ablauf des Tages der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt hat“.

Der Chefwechsel erfolgt am 10. Juni, am Tag nach der virtuellen Hauptversammlung. Insidern zufolge wäre es allerdings auch ohne die Razzia noch vor der Hauptversammlung zu Wöhrmanns Ablösung gekommen. Die Durchsuchungen haben die Entscheidung allerdings beschleunigt. In seiner Abschiedsmail an die Mitarbeiter zitiert Wöhrmann den britischen Schriftsteller Charles Dickens: „Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten.“

Wie hoch Wöhrmanns Abschiedsgeld ausfällt, ist unklar. Falls kein wichtiger Grund für eine Abberufung oder eine Kündigung vorliegen, hat ein Manager Anspruch auf eine Abfindung, die maximal zwei Jahresgehälter betragen darf, steht im Vergütungsbericht. Ob es zum Abschied das Maximum gibt, hängt von den Umständen ab: „Zur Ermittlung der Abfindungshöhe sind die Umstände der vorzeitigen Beendigung des Anstellungsvertrags sowie die Dauer der bisherigen Tätigkeit in der Geschäftsführung zu berücksichtigen“, steht im Vergütungsbericht.

Mehr: Abgang von DWS-Chef Wöhrmann: Was die Affäre für die Deutsche Bank bedeutet