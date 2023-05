Deutsche-Bank-Tochter DWS-Finanzchefin Peel verlässt das Haus

Claire Peel gibt ihren Posten als Finanzvorständin der Deutsche-Bank-Fondstochter ab. Die DWS will nun intern und extern nach einem Nachfolger suchen.

CFO Claire Peel und der damalige DWS-Vorstandsvorsitzende Nicolas Moreau beim Börsengang des Fondsunternehmens. (Foto: dpa) Auch für CFO Claire Peel ist bald Schluss bei der DWS

Frankfurt Es ist ein Rückschlag für die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS: Die angesehene Finanzchefin Claire Peel verlässt das Unternehmen überraschend. Peel werde ihren Posten im Spätsommer niederlegen, um eine „attraktive externe“ Karrierechance wahrzunehmen, schrieb DWS-Chef Stefan Hoops am Mittwoch in einer internen Mitteilung, die dem Handelsblatt vorliegt.

Die DWS will nun einen Prozess zur Nachfolgesuche starten. Dabei will sie sich sowohl mit internen als auch mit externen Kandidatinnen und Kandidaten beschäftigen, kündigte Aufsichtsratschef Karl von Rohr an.

Investoren reagierten enttäuscht auf die Ankündigung. Der DWS-Aktienkurs sackte in der Spitze um rund sieben Prozent ab, erholte sich später allerdings wieder etwas. „Peel steht für Kostenkontrolle bei der DWS und zeigt sich stets offen für Investoren“, sagt ein Großanleger. „Das ist eine kleine Schockwelle.“ Seit dem Börsengang im März 2018 habe Peel mit ruhiger Hand für Kostendisziplin im Haus gesorgt.