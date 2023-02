Digitalbörsen Fintech Taurus sammelt 65 Millionen Franken von Credit Suisse und Deutscher Bank ein

Das Taurus-Gründerteam will sein Fintech mit frischem Geld weiter ausbauen.

Zürich Der auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Bankdienstleister Taurus sammelt über eine Serie-B-Finanzierungsrunde 65 Millionen Franken ein. Mit diesem Schritt ermöglichen Kapitalgeber es einem Start-up, aus dem Entwicklungsstadium herauszutreten.

Das Genfer Fintech um die Co-Gründer Lamine Brahimi, Sébastien Dessimoz, Oren-Olivier Puder und Jean-Philippe Aumasson hat dafür prominente Geldgeber aus der Finanzbranche gewonnen, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von der Credit Suisse. Auch die Deutsche Bank und die Genfer Privatbank Pictet haben investiert.

Taurus hat sich als Technologie-Dienstleister für Banken positioniert, die ihren Kunden Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten bieten wollen. Gleichzeitig betreibt Taurus einen von der Schweizer Finanzaufsicht Finma regulierten Handelsplatz für digitale Wertpapiere.

André Helfenstein, CEO der Credit Suisse in der Schweiz, bezeichnete die strategische Partnerschaft mit Taurus als wichtigen Eckpfeiler der Digitalstrategie der Großbank: „Wir setzen weiterhin auf neue und innovative Technologien und planen, dass wir unseren Kundinnen und Kunden im Bereich digitale Vermögenswerte bald mehrere Dienstleistungen anbieten können, sowohl auf Emittenten- als auch auf Anlageseite.“

Banken können über Taurus nicht nur Investments ihrer Kunden in Bitcoin, Ether und Co. abwickeln und verwahren. Sie können dort auch tokenisierte Wertpapiere, etwa Unternehmensanteile, auflegen. Die Aktien werden abseits der normalen Börsen digital in Form sogenannter Token ausgegeben.

Die Plattform soll mit dem frischen Kapital nun weiter ausgebaut werden. Lamine Brahimi, Co-Gründer von Taurus, rechnet gegenüber dem Handelsblatt vor: Weltweit gebe es rund 10.000 börsengelistete Firmen – aber allein in der Schweiz eine halbe Million Firmen abseits der Kapitalmärkte. „Auf diesen Markt wollen wir uns konzentrieren.“

Der Taurus-Co-Gründer ist überzeugt: „Es gibt viele Unternehmen, die privat bleiben, aber auch von der Tokenisierung ihrer Aktien profitieren wollen.“ Die Taurus Digital Exchange (TDX) biete eine Möglichkeit, diese Anteile zu handeln.

Die Credit Suisse brachte kürzlich etwa einen Betreiber von Alpenresorts auf die digitale Handelsplattform. Die Genfer Privatbank Cité Gestion ließ die unternehmenseigenen Aktien auf der TDX listen. Brahimi sagt: „Der Kauf und Verkauf von Aktien sollte so einfach sein wie der Kauf eines Buchs bei Amazon.“

Schweizer Börse listet Blockchain-Anleihen

Die Emission und den Handel mit digitalen Wertpapieren treibt auch die Schweizer Börse Six mit ihrer Plattform SDX voran. Kürzlich haben die Stadt Lugano sowie die Großbank UBS auf der SDX notierte Blockchain-Anleihen begeben.

„Mithilfe der Distributed-Ledger-Technologie kann das Wertpapier auf der SDX in Echtzeit gehandelt und der Verkauf abgewickelt werden“, sagt ein Six-Sprecher. „Das hat den Vorteil, dass das Gegenparteirisiko für den Käufer des digitalen Wertpapiers wegfällt.“

Der Schweizer Börsenbetreiber hat seine Digitalplattform bereits 2018 gegründet und viel Geld in die Hand genommen. Das Geschäftsmodell hat die Six im Verlauf mehrmals angepasst. Statt wie ursprünglich geplant den Schweizer Banken Zugang zu Bitcoin, Etherum und Co. über einen regulierten Handelsplatz zu bieten, stehen nun die Emission, der Handel und die sichere Verwahrung digitaler Wertpapiere im Fokus.

„Die Technologie lässt sich auch auf nicht traditionelle Wertpapiere anwenden, etwa auf Spin-offs, Privatmarktplatzierungen oder Projektfinanzierungen“, sagt der Six-Sprecher. „Das lässt sich gut mit unserem Angebot für mittelständische Firmen ergänzen.“ So hat die SDX kürzlich tokenisierte Aktien des Fintechs F10 gelistet.

Die Schweizer Börse Six mit dem Digital-Ableger SDX drängt damit zunehmend auf einen Markt, den das Genfer Fintech Taurus bereits besetzt. „Die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten für unsere Kunden ist der Kern unseres Technologiegeschäfts“, sagt Co-Gründer Brahimi. „In der Schweiz haben wir einen Marktanteil von rund 60 Prozent.“ Diesen dürfte Taurus der SDX nur ungern kampflos überlassen.

