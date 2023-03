Digitale Währungen US-Kryptobank Silvergate macht dicht – Aktie verliert über 30 Prozent

Denver Die amerikanische Krypto-Bank Silvergate wird liquidiert. Alle Einlagen würden zurückgezahlt, das Institut überlege derzeit, wie die ausstehenden Forderungen beglichen werden und der Wert der verbliebenden Assets erhalten werden könnte, teilte Silvergate am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Die Aktie, die in den vergangenen Tagen bereits erheblich verloren hatte, brach nachbörslich um 34 Prozent ein.

Das Institut aus dem kalifornischen San Diego hatte sich als Bank für die Kryptobranche positioniert und hatte enge Verbindungen zur Kryptobörse FTX, die im November überraschend Insolvenz anmelden musste.

Schon sein Wochen kämpft CEO Alan Lane ums Überleben der Bank. Die US-Börsenaufsicht und das Weiße Haus haben die Entwicklungen genau verfolgt. In der vergangenen Woche kündeten auch Coinbase, Circle, Paxos und Galaxy Digital an, nicht mehr mit Silvergate zusammenarbeiten zu wollen.

Der Fall heizt auch die Debatte um schärfere Regulierungen weiter an. Bereits Anfang Januar hatte die US-Notenbank Federal Reserve, die auch ein wichtiger Bankenregulierer ist, gemeinsam mit zwei weiteren Behörden eine Warnung an Finanzinstitute ausgesprochen.

Fed warnt Banken vor hohen Risiken im Krypto-Geschäft

Banken, die mit Kryptofirmen zusammenarbeiten, müssten sich bewusst sein, dass sie hohe Risken eingehen, „wie die hohe Volatilität und die Schwachstellen der Branche im vergangenen Jahr gezeigt haben“, hieß es damals in einer Mitteilung der Notenbank. Die Behörden prüften noch, ob und in welcher Art Banken im Rahmen der bestehenden Vorschriften mit Kryptofirmen Geschäfte machen könnten.

Medienberichten zufolge erwägt die Regierung von US-Präsident Biden, den Zugang zum Bankensystem für viele Kryptofirmen abzuschneiden. Damit wären viele Anbieter am Ende.

