Digitale Währungen US-Kryptobank Silvergate macht dicht – Aktie verliert über 40 Prozent

Die engen Verbindungen in die Kryptobranche werden Silvergate zum Verhängnis. Nach dem Kollaps von FTX hat sich die Bank nicht mehr erholt.

Die kalifornische Bank hat hauptsächlich mit Kryptowährungstransaktionen gehandelt. (Foto: Bloomberg) Zentrale der Silvergate Bank in San Diego

Denver Die Nachbeben des Crashs der einst drittgrößten Kryptobörse der Welt FTX halten weiter an. Nun hat die amerikanische Kryptobank Silvergate ihren Betrieb eingestellt. Das teilte das Institut am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Alle Einlagen würden zurückgezahlt, Silvergate überlege derzeit, wie die ausstehenden Forderungen beglichen werden und der Wert der verbliebenden Assets erhalten werden könnte, hieß es weiter.

Die Aktie, die in den vergangenen Tagen bereits erheblich verloren hatte, brach vorbörslich um 45 Prozent ein.

Die überraschende FTX-Pleite im November des vergangenen Jahres hat eine enorme Vertrauenskrise in der Kryptowelt ausgelöst, die auch eine Reihe anderer Firmen in die Insolvenz gezwungen hat. So hatte etwa die Kryptobörse Genesis bereits Mitte Januar einen Teilantrag auf Gläubigerschutz gestellt.