Digitalisierung LBBW und Vontobel begeben erstes digitales Wertpapier in Deutschland

Frankfurt Die Digitalisierung der Finanzmärkte schreitet bei der Deutschen Börse voran. Am Montag begeben die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und das Investmenthaus Vontobel das erste digitale Wertpapier auf der D7 Handelsplattform der Deutschen Börse, wie der Börsenbetreiber mitteilte.

Die erste automatisierte Emission führe die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream durch. „Die Emission strukturierter Produkte wird von Tagen auf Minuten verkürzt, und unsere Kunden und Partner können sich schneller an ein verändertes Marktumfeld anpassen“, erklärte Jens Hachmeister, Head of Issuer Services & New Digital Markets bei Clearstream.

Elektronische Wertpapiere ermöglichten taggleiche Emissionen, automatisierte Datenverarbeitung und effizientere Abläufe. Clearstream will für rund 80 Prozent der deutschen Wertpapiere eine digitale Alternative anbieten.

