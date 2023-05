Digitalisierung Privatanleger erhalten besseren Zugang zu Private Equity

Investitionen in Firmenbeteiligungen und Wagniskapital sind bislang nur was für Profis und Multimillionäre. Ein Anbieter will die Eintrittsschwelle über Token senken – für Kleinanleger dürfte sie aber unerreichbar bleiben.

Lenny-Campino Hartmann, Mona Feder, Vincent Amm (von links nach rechts) (Foto: Tokenstreet) Gründerteam der Technologiefirma Tokenstreet

Frankfurt Es ist ein Segment, in dem Profianleger oftmals zweistellige Renditen einstreichen: die Private Markets. Dabei geht es um Unternehmensbeteiligungen (Private Equity), Wagniskapital (Venture-Capital) und private Immobilieninvestments. Die Crux: Die Einstiegssummen sind so hoch, dass sich in der Regel nur Multimillionäre, Family-Offices oder institutionelle Investoren auf diesem Markt engagieren.

Das Berliner Start-up Tokenstreet will nun den Zugang zu diesem Markt verbessern: Anleger sollen mit niedrigeren Summen die Möglichkeit erhalten, sich auf den Private Markets zu beteiligen – und zwar, indem Vermögenswerte in kleine Einheiten, also in „Token“ geteilt und digital handelbar werden. Die kleinstmögliche Einstiegssumme beträgt aber immer noch 200.000 Euro.

Ein Gesellschafter des Start-ups ist Ex-Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret. Er sagt dem Handelsblatt: „Die Tokenisierung von Finanzprodukten ist ein absoluter Zukunftstrend. Dabei werden große Vermögenswerte digitalisiert und in kleineren Einheiten handelbar gemacht.“