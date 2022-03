Direktbank DKB verspricht Ende der Strafzinsen im Gleichschritt mit EZB

Wenn die EZB den Negativzins abschafft, werde auch die BayernLB-Tochter von Minuszinsen für Kunden absehen. Das gelte bis zu einer Grenze.

Neukunden bei der BayernLB-Tochter DKB müssen derzeit ein Verwahrentgelt, oft auch als Strafzins bezeichnet, von 0,5 Prozent auf Guthaben über 25.000 Euro zahlen. (Foto: dpa) BayernLB, Nürnberg

Hannover Die BayernLB-Tochter DKB, mit fünf Millionen Kunden eine der größten deutschen Direktbanken, will Verwahrentgelte auf Guthaben wieder streichen, sobald auch die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank der Vergangenheit angehören.

„Wenn sich die EZB bewegt und den Einlagensatz heraufsetzt, werden wir das eins zu eins nachvollziehen und weitergeben“, sagte Finanzchef Jan Walther in einem Interview mit Bloomberg News. Sollte also der Einlagensatz von derzeit minus 0,5 Prozent wieder in den positiven Bereich klettern, würde das Entgelt auch bei der DKB komplett wegfallen.

Neukunden bei der DKB müssen derzeit ein Verwahrentgelt, oft auch als Strafzins bezeichnet, von 0,5 Prozent auf Guthaben über 25.000 Euro zahlen. Bei Bestandskunden gibt es individuelle Vereinbarungen.

Viele deutsche Banken hatten solche Verwahrentgelte in den vergangenen Jahren eingeführt, weil sie bei der Zentralbank selbst auch für das Parken von Geldern zahlen müssen. Das Portal Verivox.de listet hunderte betroffene Institute, darunter Deutsche Bank und Commerzbank.

Angesichts der hohen Inflation setzen Händler darauf, dass die EZB bei ihrer Straffung aufs Tempo drücken wird. Bis März nächsten Jahres werden am Geldmarkt inzwischen vier Leitzinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte eingepreist, was den Einlagensatz auf plus 0,5 Prozent heben würde. Zu automatisch positiven Zinsen auf die Konto-Guthaben wird es bei der DKB aber nicht kommen. „Das endet dann bei null“, sagt Walther mit Blick auf die Eins-zu-Eins-Abbildung des Einlagensatzes. Guthaben würden perspektivisch eher über Anlageprodukte wie Termingeld verzinst. Mehr: BayernLB stärkt die Tochter DKB