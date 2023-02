Die Nachsteuerrendite beträgt mehr als neun Prozent. Das Institut profitiert von einer Mischung aus eigenen Erfolgen und günstigen Umständen. Die Dividende soll steigen.

Die vergangenen beiden Jahre liefen gut für Deutschlands größte Bank. (Foto: AP) Deutsche Bank in Frankfurt

Frankfurt Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 5,02 Milliarden Euro erzielt. Das ist ein Anstieg um 159 Prozent zum Vorjahr, wie das Institut am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital betrug 9,4 Prozent. Das ist das beste Ergebnis des größten deutschen Kreditinstituts seit 15 Jahren. Die Bank kündigte an, ihre Dividende auf 30 Cent je Aktie anzuheben.

Zum Erfolg beigetragen hatte auch ein positiver Steuereffekt von 1,4 Milliarden Euro: Weil das Geschäft in den USA wieder besser läuft, kann die Bank Verluste aus vergangenen Jahren nun wieder mit Gewinnen aus der Gegenwart verrechnen und damit die Steuerlast senken. Deshalb hat das Institut seine latenten Steueransprüche höher bewertet. Ohne diesen Sondereffekt ist der Gewinn der Bank so hoch wie zuletzt 2011.

