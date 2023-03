Drohende Pleite US-Kryptobank Silvergate kämpft ums Überleben

Silvergate ist vor allem im Krypto-Markt aktiv. Das könnte der Bank nun zum Verhängnis werden. Sie hält den Geschäftsbericht zurück und warnt vor Kapitalengpässen.

Die Bank prüft aktuell, ob sie die Insolvenz noch abwenden kann. (Foto: Bloomberg) Silvergate-Hauptsitz in Kalifornien

New York Die engen Verbindungen in die Kryptobranche werden der kalifornischen Bank Silvergate zum Verhängnis. Die Bank evaluiere derzeit, ob sie eine Pleite abwenden könne, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Das Institut informierte die US-Börsenaufsicht SEC, dass sie ihren Geschäftsbericht nicht wie geplant bis Mitte März vorlegen könne, weil sich die Kapitalposition weiter verschlechtert habe.

Silvergate hat als eine der wenigen Banken in den USA die Nähe zur Kryptowelt gesucht. Auch die im November kollabierte Börse FTX, einst die drittgrößte der Welt, gehörte zu den Kunden von Silvergate. Die Bank hat für das vierte Quartal bereits einen Verlust von einer Milliarde Dollar gemeldet.

Der Aktienkurs brach nachbörslich um 30 Prozent ein. Das Papier hatte wegen der Tumulte um Krypto-Handelsplätze bereits im vergangenen Jahr knapp 90 Prozent an Wert verloren, nachdem sich der Kurs während des Krypto-Hypes der vergangenen Jahre vervielfacht hatte.

