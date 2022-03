DSGV-Jahresbilanz Sparkassen sehen Ukraine-Krieg als „Zeitenwende“ und warnen vor wirtschaftlichen Folgen für die Bürger

Der Konflikt in Osteuropa wird nach Einschätzung von Sparkassenpräsident Helmut Schleweis die Inflation in Richtung sechs Prozent treiben.

Frankfurt Die deutschen Sparkassen fürchten, dass der Ukrainekrieg zu gesellschaftlichen Verwerfungen in Deutschland führen wird. Die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs werden nach Meinung von Helmut Schleweis, dem Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, auch die Verbraucher deutlich spüren.

Schleweis spricht von einer „Zeitenwende“ und warnt vor allem vor den indirekten ökonomischen Konsequenzen des Kriegs: „Es wird zu deutlichen Zweit- und Drittrundeneffekten kommen. Diese werden erst langsam spürbar, sie werden uns aber vermutlich auf längere Sicht belasten“, betonte er am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des DSGV.

Dabei gehe es nicht nur um die rasant steigenden Öl- und Energiepreise, sondern auch um die Rolle von Russland und der Ukraine als Weizenexporteure. Die Logistikbranche und damit die Lieferketten würden durch den Krieg ebenfalls beeinträchtigt. Die Folge all dieser Belastungen: Der DSGV fürchtet, dass die Inflation in Deutschland in diesem Jahr auf bis zu sechs Prozent anziehen könnte.