DSGV-Jahresbilanz Sparkassen warnen vor wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs

Frankfurt Die Sparkassen fürchten, dass der Ukrainekrieg Unternehmen und Verbraucher in Deutschland stark belasten wird. „Es wird zu deutlichen Zweit- und Drittrundeneffekten kommen“, sagte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis am Mittwoch. „Diese werden erst langsam spürbar, sie werden uns aber vermutlich auf längere Sicht belasten.“

Dabei gehe es nicht nur um die rasant steigenden Öl- und Energiepreise, sondern auch um Rolle Russlands und der Ukraine als Weizenexporteure. Die Logistikbranche und damit die Lieferketten würden durch den Krieg ebenfalls beeinträchtigt. Schleweis geht davon aus, dass in der Folge in diesem Jahr auch die Inflation weiter anzieht. „Bis zu sechs Prozent Preissteigerung sind nicht ausgeschlossen.“

Auch die Verbraucher würden die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs zu spüren bekommen: „Wir rechnen damit, dass rund 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte – oder mehr – monatlich einsetzen müssen.“

Zufrieden äußerte sich Schleweis über die Entwicklung der 367 Sparkassen im vergangenen Jahr. Ihr Überschuss stieg um knapp 25 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Ein Grund für den Ergebnisanstieg war, dass es den Sparkassen erstmals gelang, die Provisionsüberschüsse stärker zu steigern, als das Zinsergebnis nachgelassen hat. Einem Minus von 314 Millionen Euro beim Zinsergebnis standen Provisionserlöse in Höhe von 560 Millionen Euro gegenüber.

Schleweis betonte allerdings, dass die Prognosen für die kommenden Jahre diesen Trend nicht bestätigen: „Die Sparkassen haben die Talsohle noch nicht durchschritten, es wird noch einige schwierige Jahre geben. Insbesondere die indirekten Kriegsfolgen werden zu deutlichen Belastungen führen.“

Schleweis: Das Zentralinstitut „ist nicht tot“

Weiter einsetzen will sich Schleweis für eine Konsolidierung unter den öffentlich-rechtlichen Spitzinstituten, die aus seiner Sicht zu einem Sparkassen-Zentralinstitut fusionieren sollten. „Ich habe ein Zielbild vorgelegt in der Gruppe, ich habe auch einen Transaktionsweg vorgelegt, der möglich ist“, erklärte der Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). „Mehr kann ich an der Stelle nicht tun.“

Entscheiden müssten über Fusionen am Ende die Anteilseigner der Landesbanken. Dabei handelt es sich um die Bundesländer sowie die Sparkassen in den jeweiligen Regionen. Unter diesen gibt es an vielen Stellen Widerstand gegen ein Zentralinstitut. Die von Schleweis vorangetriebenen Gespräche über eine Fusion zwischen der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und dem Sparkassen-Fondsanbieter Deka, durch die ein Nukleus für ein Zentralinstitut entstanden wäre, wurden 2020 auf Eis gelegt.

„Es ist derzeit, soweit ich sehe, keine Bereitschaft da, über das Thema zu reden“, sagte Schleweis. Das sei teilweise auch nachvollziehbar, weil die Sparkassen angesichts der Krise an der Seite ihrer Kunden stehen müssten und sich nicht mit sich selbst beschäftigen könnten. Grundsätzlich hat der 67-Jährige die Hoffnung auf die Schaffung eines Zentralinstituts jedoch nicht aufgegeben. „Das Thema ist nicht tot.“

Statt zu fusionieren, sei auch die Bündelung von Kompetenzen unter den öffentlich-rechtlichen Spitzeninstituten „ein möglicher Weg“. Er unterstütze entsprechende Bestrebungen, sagte Schleweis – machte jedoch deutlich, dass dies nicht der von ihm präferierte Weg ist.

Auch innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe sind viele der Ansicht, dass die Bildung von Kompetenzzentren nicht ausreichen wird, um alle Landesbanken zukunftsfähig aufzustellen. Kürzlich hatten LBBW und Helaba angekündigt, dass sie das Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement mit Sparkassen und deren Kunden bei der LBBW zusammenführen wollen. Der Auslandszahlungsverkehr für diese Kundengruppen wird im Gegenzug bei der Helaba gebündelt.

Sparkassenchef sieht Kryptowährungen skeptisch

Das Angebot von Kryptowährungen lehnt Schleweis ab. „Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass wir Kunden dazu animieren, Kryptowährungen wie Bitcoin zu kaufen.“ Er verwies auf die hohe Volatilität, die Anleger aushalten müssten. „Es ist ein bisschen wie der Gang zum Spielcasino. Das wird nicht mit Beratung der Sparkassen stattfinden.“

Nicht nur die Beratung, auch Dienstleistungen wie Handel und Verwahrung von Kryptowährungen sieht der Sparkassenpräsident skeptisch. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es keine gute Idee für Sparkassen ist.“ Es sei aber noch keine Entscheidung in den Sparkassengremien dazu gefallen.

Ende vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass die Sparkassen erwägen, ihren Kunden den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen. Damals hieß es, die Sparkassentochter S-Payment prüfe, „welche Möglichkeiten und Risiken eine Wallet bietet, in der Kunden von Sparkassen Krypto-Assets sicher verwahren können“. Entscheidungen solle es noch im ersten Halbjahr 2022 geben.

Die Sparkassen sind Marktführer im Geschäft mit privaten Kunden und führen knapp 37 Millionen private Girokonten, allerdings greifen nicht alle Kunden auf Onlinebanking oder Smartphone-App zu.

DSGV glaubt weiter an EPI

Mit Blick auf den gescheiterten Versuch, ein paneuropäisches Zahlungssystem zu schaffen, zeigte Schleweis sich kämpferisch: „Wir werden nicht aufgeben, dafür zu werben, denn es ist strategisch immens wichtig.“ Es gehe darum, „die Abhängigkeit von Zahlungsverkehr, den wir selbst nicht in der Hand haben“, zu mindern. Gerade vor dem Hintergrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und der Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland sei auch EPI eine strategische Entscheidung.

Im Jahr 2020 hatten rund 30 europäische Geldhäuser, darunter die deutschen Sparkassen, das gemeinsame Zahlungsprojekt European Payment Initiative, kurz EPI, gestartet. Ziel war es, ein eigenes Zahlungssystem mit einer europäischen Bezahlkarte aufzubauen und den Zahlungsverkehr so unabhängiger von US-Konzernen wie Mastercard, Visa sowie Paypal zu machen. Mastercard und Visa sorgen mit ihrem System unter anderem dafür, dass man in anderen Ländern mit der Bankkarte bezahlen und Geld abheben kann.

Seit Ende Februar ist klar, dass mehr als die Hälfte der ursprünglichen Teilnehmer zurückzieht, darunter die deutschen Genossenschaftsbanken. Elf Banken und zwei Zahlungsdienstleister wollen weitermachen, allerdings mit einem neuen, abgespeckten Modell. DSGV-Vorstand Joachim Schmalzl erklärte, man arbeite nun gemeinsam an der zweitbesten Lösung. „Wenn wir eine Lösung konzipiert haben, werden wir bei den anderen anfragen, die unterwegs abgesprungen sind, ob sie sich nicht doch einen Ruck geben und mitmachen wollen.“

Bei der angepeilten Alternative geht es Schmalzl zufolge um eine sogenannte Wallet, also eine digitale Geldbörse, die mit Echtzeitzahlungen und wahrscheinlich nationalen Bankkarten funktionieren solle. „Die große und beste Lösung gibt es nicht, dem trauern wir immer noch hinterher“, sagte Schmalzl, der Aufsichtsratschef der EPI-Zwischengesellschaft ist.

