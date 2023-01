 DSGV: Ulrich Reuter soll neuer Sparkassen-Präsident werden

Frankfurt Der langjährige CSU-Politiker Ulrich Reuter soll 2024 neuer Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) werden. Die Präsidenten und Präsidentinnen der regionalen Sparkassenverbände hätten sich in einer gemeinsamen Sitzung „mit großer Mehrheit“ auf Reuter als Kandidat für das Amt verständigt, teilte der DSGV am Montag mit.

„Sie schlagen Herrn Professor Reuter allen anderen Wahlberechtigten zur Wahl vor.“ Die Wahl solle noch im ersten Quartal 2023 in einer Mitgliederversammlung des DSGV erfolgen. Die Amtszeit des neuen Präsidenten beginne dann Anfang nächsten Jahres.

Bei der Mitgliederversammlung gibt es 21 Stimmberechtigte. Dazu zählen neben den elf regionalen Sparkassenverbänden sieben Vertreter von Landesbanken sowie drei von kommunalen Spitzenverbänden. Die Kommunen sind die Träger der bundesweit rund 360 Sparkassen und somit Eigentümer in ähnlicher Position.

Da sich die regionalen Sparkassen-Präsidenten in aller Regel mit ihren Landesbanken abstimmen, gilt die Wahl von Reuter nach dem eindeutigen Votum der regionalen Sparkassenpräsidenten nur noch als Formsache.

Der DSGV-Präsident hat intern und extern großen Einfluss. Die öffentlich-rechtlichen Institute, die der DSGV vertritt, kamen Ende 2021 zusammen auf ein Geschäftsvolumen von 3,3 Billionen Euro und beschäftigten 284.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Sparkassen sind die größte Finanzgruppe in Deutschland, aber kein hierarchisch geführter Konzern. Die einzelnen Institute und Regionalverbände sind unabhängig und streiten sich regelmäßig – untereinander genauso wie mit dem DSGV. Besonders zwischen Sparkassen und Landesbanken sind die Spannungen nach wie vor groß.

Karrierestart bei der Deutschen Bank

Die Sparkassen haben hinter den Kulissen seit Monaten um die Nachfolge von Helmut Schleweis gerungen, dessen Amtszeit Ende 2023 endet. Der 68-Jährige hatte von den zuständigen Gremien im Dezember eine rasche Entscheidung gefordert, damit „möglichst wenig schädliche Spekulationen entstehen“.

Reuter steht seit 2021 an der Spitze des bayerischen Sparkassenverbands. Vorher war der 60-Jährige für die CSU 18 Jahre Landrat des Landkreises Aschaffenburg. Zuvor hatte der promovierte Jurist von 1993 bis 2001 für die Deutsche Bank gearbeitet.

Neben Reuter hatte Insidern zufolge auch Liane Buchholz, die Präsidentin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe, Interesse am DSGV-Chefposten bekundet. Sie wäre die erste Frau an der Spitze des Sparkassenverbands gewesen.

Für die 57-Jährige sprach unter anderen, dass sie bereits seit 2017 im Amt ist. Mit der Fusion der Versicherer Provinzial Rheinland und Provinzial Nordwest sowie dem bevorstehenden Zusammenschluss der Landesbausparkassen West und Nord hat Buchholz zudem bereits bewiesen, dass sie gestalten kann. Auch auf dem Berliner Parkett kennt sie sich als ehemalige Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Öffentlicher Banken aus.

In der Sparkassen-Organisation gibt es jedoch auch einige Entscheidungsträger, die Buchholz kritisch sehen und ihr nicht zutrauen, die Organisation zusammenzuführen. Sie verweisen unter anderem auf ihr Verhalten bei der Reform des gemeinsamen Sicherungssystems von Sparkassen und Landesbanken 2021. Buchholz hatte damals in einem gemeinsamen Brief mit anderen Regionalpräsidenten gefordert, dass die Sparkassen nicht mehr länger für die Landesbanken haften.

In ihrem eigenen Regionalverband, der Landesbanken spätestens seit der Abwicklung der WestLB 2012 kritisch gegenübersteht, erhielt Buchholz dafür Applaus. Andere regionale Sparkassenverbände, die nach wie vor an Landesbanken beteiligt sind, fanden den Brief dagegen unsolidarisch. Sie warfen Buchholz vor, für Partikularinteressen zu kämpfen und damit die Zukunft des gesamten öffentlich-rechtlichen Sektors aufs Spiel zu setzen.

