E-Commerce Mehr Onlineshopping: Paypal zählt 32 Millionen Kunden in Deutschland

Weltweit steigert Paypal die Kundenzahl auf 426 Millionen. Die deutschen Verbraucher zahlen ihre Onlineeinkäufe indes besonders gern per Rechnung.

Der US-Onlinebezahldienst hatte Ende 2015 gut 17 Millionen Kunden in Deutschland, heute sind es 32 Millionen (Foto: dpa) Paypal

Frankfurt Der US-Bezahldienst Paypal hat seine Kundenzahl in Deutschland im vergangenen Jahr erneut gesteigert. Paypal zählt nun 32 Millionen aktive Kundenkonten, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Das ist ein Plus von zehn Prozent.

Seit Ende 2015 hat Paypal die Kundenzahl damit nahezu verdoppelt. 2021 war der Anstieg allerdings geringer als ein Jahr zuvor.

2020 stieg die Zahl der Kunden um 3,5 Millionen. Sowohl Verbraucher als auch Händler fallen darunter.

Beim Onlineshopping gilt Paypal in Deutschland als zweitbeliebteste Bezahlmethode. Am liebsten bezahlen die Verbraucher ihre Interneteinkäufe per Rechnung. Dahinter folgen Kreditkarte sowie Lastschrift, die zum Beispiel häufig beim Onlinehändler Amazon benutzt werden.

Auch der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna, der Rechnungs- sowie Ratenkauf anbietet, hat in Deutschland viele Nutzerzinnen und Nutzer. Er zählt in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen 50 Millionen private Nutzer.

