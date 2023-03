E-Commerce Paypal wächst in Deutschland langsamer als zuvor

Paypal zählt hierzulande 33 Millionen Kunden, darunter auch Händler. In Deutschland gilt der Dienst als zweitbeliebteste Bezahlmethode beim Onlineshopping.

Der US-Onlinebezahldienst gewinnt neue Kunden in Deutschland, aber das Wachstumstempo lässt nach. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Paypal

Frankfurt Der US-Onlinebezahldienst Paypal hat die Kundenzahl in Deutschland 2022 weiter gesteigert. Allerdings wächst er deutlich langsamer als in den Vorjahren. Per Ende des vergangenen Jahres zählte Paypal 33 Millionen aktive Kundenkonten in Deutschland, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte. Das ist eine Million mehr als Ende 2021, was einem Plus von gut drei Prozent entspricht.

In den Jahren zuvor hatte Paypal die Kundenzahl mit deutlich höherem Tempo gesteigert. 2021 war sie um knapp drei Millionen gestiegen, 2020 um 3,5 Millionen. 2022 allerdings ging der Umsatz im deutschen E-Commerce nach mehreren Jahren mit starken Zuwächsen erstmalig zurück, wie der Branchenverband Bevh ermittelte.

Beim Onlineshopping gilt Paypal in Deutschland als zweitbeliebteste Bezahlmethode. Am liebsten bezahlen die Verbraucher ihre Interneteinkäufe per Rechnung. Dahinter folgen die Bezahlmethoden Kreditkarte und Lastschrift, welche zum Beispiel häufig beim Onlinehändler Amazon benutzt werden.