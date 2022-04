Ehemalige HSH Nordbank Hamburger HCOB bestätigt trotz Krieg Prognose für 2022

Die HCOB hat nach eigenen Angaben kein nennenswertes Kredit-Engagement in der Ukraine oder Russland. Trotzdem bleibt Vorstandschef Ermisch vorsichtig.

Das Geldhaus war Ende 2018 als erste Landesbank privatisiert worden. (Foto: dpa) Hamburg Commercial Bank

Berlin Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) ist positiv ins Jahr gestartet und hält trotz Ukrainekrieg an ihrer Prognose fest. Für das Gesamtjahr rechne man weiter mit mehr als 250 Millionen Euro Gewinn nach Steuern, teilte die ehemalige HSH Nordbank am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die Geschäfte seien in den ersten drei Monaten planmäßig und unauffällig verlaufen – „trotz der aktuellen geopolitischen Entwicklungen, konjunkturellen Einflüsse und einer hohen Volatilität an den Märkten“.

Das Nachsteuerergebnis lag im Auftaktquartal bei rund 34 Millionen Euro. Die Bank veröffentlichte keinen Vergleichswert dazu. Vor Jahresfrist hatte sie vorläufig etwa 40 Millionen Euro gemeldet. Allerdings hatten viele Institute nach ersten Vorsichtsmaßnahmen wegen der Coronakrise Anfang 2021 wieder Risikovorsorge aufgelöst, da die Folgen der Virus-Pandemie nicht so stark ausfielen wie befürchtet. Im Gesamtjahr 2021 lag der Vorsteuergewinn bei 299 (2020: 257) Millionen Euro, das Nachsteuerergebnis bei 351 (2020: 102) Millionen Euro.

Die HCOB hat nach eigenen Angaben kein nennenswertes Kredit-Engagement in der Ukraine oder Russland. Die Folgen für die deutsche Wirtschaft seien aber noch nicht absehbar, sagte HCOB-Chef Stefan Ermisch. „Eine weiter steigende Inflation und das Risiko einer Stagflation oder gar einer Rezession ist vor diesem Hintergrund deutlich größer geworden." Das Geldhaus war Ende 2018 als erste Landesbank privatisiert worden und ging für eine Milliarde Euro an Finanzinvestoren um Cerberus und JC Flowers. Hamburg und Schleswig-Holstein hatten die HSH Nordbank in der Schiffs- und Finanzkrise mit Milliardenhilfen vor dem Aus gerettet und mussten sie auf Druck der EU verkaufen. Mit einem massiven Jobabbau, Spar- und Schrumpfungskurs wurde die Bank wieder flottgemacht.

Anfang März berichtete das Handelsblatt, dass die Eigentümer von HCOB einen Verkauf ausloten. Cerberus und JC Flowers prüfen als Mehrheitseigner einen Verkauf des Geldhauses. Dabei handelt es sich um Sondierungen in frühem Stadium.