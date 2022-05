EHI-Studie Bargeld auf dem Rückzug: Fast 60 Prozent der Handelsumsätze werden per Karte gezahlt

Der Umsatzanteil von Barzahlungen im Handel sinkt weiter. Noch aber zahlen die deutschen Verbraucher am liebsten mit Bargeld - gerade kleinere Beträge.

Frankfurt Für den deutschen Einzelhandel wächst die Bedeutung von Zahlungen per Debit- oder Kreditkarte. So stieg der Umsatzanteil von Kartenzahlungen der Ladenkasse 2021 auf fast 59 Prozent. Im Vorjahr hatten Kartenzahlungen 56 Prozent ausgemacht, wie das EHI Retail Institute, ein Forschungsinstitut des Handels, ermittelt hat.

Der Bargeldanteil ging im vergangenen Jahr entsprechend zurück und betrug knapp 39 Prozent. 2017 hatte Bargeld beim Umsatz noch überwogen. 2018 dann wurde im Handel erstmals mehr Umsatz mit der Karte als mit Bargeld gemacht.

Damit zeigt sich, dass sich der Trend zu mehr Kartenzahlungen und weniger Bargeldnutzung verfestigt, allerdings zuletzt mit weniger Tempo. Die Veränderung ist bereits seit einigen Jahren im Gang. Die Corona-Pandemie sorgte zeitweise für eine Beschleunigung. So baten viele Händler Kundinnen und Kunden darum, mit Karte statt in bar zu zahlen.

Die jährliche EHI-Studie basiert auf Daten von Händlern. Das EHI befragte dafür zuletzt rund 300 Einzelhändler mit einem Gesamtumsatz von knapp 250 Milliarden Euro.

Die Deutschen gelten als Bargeldliebhaber. In nordeuropäischen Ländern favorisieren Verbraucher dagegen seit Längerem Kartenzahlungen.

Bargeld beim Einkaufen abheben

Die EHI-Erhebung verdeutlicht allerdings auch, dass das Zahlen mit Bargeld in Deutschland nach wie vor weit verbreitet ist – gerade bei kleineren Beträgen. So wurden 2021 immer noch 61 Prozent der Einkäufe in bar beglichen, ein Jahr zuvor waren es noch 66 Prozent. 2018 hatte der Anteil bei 76 Prozent gelegen.

Darauf reagiert auch der Handel. Bei 90 Prozent der Lebensmittelhändler und Drogeriemärkte, die das EHI befragt hat, können Kunden Bargeld beim Einkauf abheben. Im Schnitt heben sie 95 Euro ab. In Deutschland dominiert die Nutzung der Girocard, besser bekannt unter ihrem alten Namen „EC-Karte“.

