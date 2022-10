Energiekrise „Aufgabe der Wirtschaft und der Bundesregierung“ – Sewing drängt auf Zukunftsplan für Deutschland

Der Chef der Deutschen Bank fordert große Anstrengungen um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Kurzfristige Programme allein reichten nicht aus.

Der Präsident des Bankenverbandes fordert, dass Deutschland auch Fracking und Atomkraft nutzen soll. (Foto: dpa) Christian Sewing

Washington Christian Sewing hat Erfahrung mit großen Restrukturierungsprojekten. Der Chef der Deutschen Bank hat schließlich sein Institut in den vergangenen Jahren neu aufgestellt. Nun fordert er, „ein Transformationsprogramm für Deutschland.“ Das sagte Sewing in seiner Funktion als Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken in Washington. Das Programm müsse in den kommenden sechs Monaten aufgestellt werden, und aufzeigen, „wie die Energieversorgung ab 2024 zu kompetitiven Preisen sichergestellt werden kann.“

Der sogenannte Abwehrschirm der Bundesregierung sei zwar richtig, doch reiche alleine nicht aus. In Gesprächen mit internationalen Investoren am Rande der Tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) sei klar zu hören, dass Deutschland darauf eine Antwort liefern müsse. „Das ist Aufgabe der Wirtschaft und der Bundesregierung“, betonte Sewing am Freitag. Deutsche Banken wollen dabei eine konstruktive Rolle spielen.