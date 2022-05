Eneuerbare Energien Enercity kauft Windparks von Norderland

Frankfurt. Der Versorger Enercity aus Hannover kauft 60 Windparks der Norderland-Gruppe. Der Deal ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Energiewende die Branche aufwirbelt und Versorger verstärkt Zugang zu erneuerbaren Energiequellen suchen. Eine Reihe weiterer Anbieter ist derzeit auf dem Markt, etwa Blue Elephant Energy, Ostwind und Kronos Solar.

Das Norderland-Portfolio umfasst rund 60 Windpark-Betriebsgesellschaften mit über 160 Windturbinen an verschiedenen Standorten mit einer Gesamtleistung von über 360 MW und einer produzierten Strommenge von 760 GWh jährlich. Damit können fast 250.000 Haushalte versorgt werden. Branchenkreisen zufolge beläuft sich der Transaktionswert auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag.

Die Windparks liegen überwiegend in Niedersachsen sowie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines internationalen Auktionsprozesses, der nach Angaben von Verkaufsberater Metzler großes Interesse sowohl bei strategischen Investoren wie auch bei Finanzinvestoren fand.

„Deutschland zählt nach China und den USA zu den größten Märkten für Windenergie. Die erneuerbaren Energien werden in den nächsten Jahren eine neue dynamische Entwicklung nehmen über das bekannte Maß hinaus“, erklärte Hans Günter Wolf, Co-Head bei Metzler Corporate Finance.

Europaweit hat es seit Jahresbeginn schon eine Reihe an Deals gegeben, etwa den 2,5 Milliarden Euro schweren Verkauf von Reden Solar an Investor InfraVia oder den Erwerb von Falck Renewables durch IIF für 850 Millionen Euro. Das Ziel, von russischer Energie unabhängig zu werden, verstärkt nach Angaben von Investmentbankern diesen Trend.

Ampelregierung fördert Offshore-Ausbau

Die Windkraft- und Solarfirmen profitieren von der hohen Nachfrage nach CO2-freier Energieerzeugung und der staatlich vorangetriebenen Energiewende. Bis 2030 will die Ampelregierung allein die Leistung deutscher Windräder auf See vervierfachen.

Der Offshore-Ausbau stehe künftig im überragenden öffentlichen Interesse, hatte die Ampelregierung in ihrem Osterpaket bekräftigt, mit dem der Ausbau erneuerbarer Energien massiv beschleunigt werden soll. Auf dem fragmentierten Markt sind viele Anbieter aktiv.

Energiekonzerne, private Beteiligungsfirmen und Infrastrukturinvestoren konkurrieren um Investitionen in den Bereich. Sie kaufen Solar- und Windparkentwickler, -betreiber oder einzelne Parks. Während Energieunternehmen wie RWE oder Shell dabei typischerweise auch das Entwicklungsrisiko übernehmen, steigen Infrastrukturinvestoren häufig erst ein, wenn die Anlagen in Betrieb sind.

Die Norderland-Gruppe hat das Portfolio in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut. Bereits in den 90er-Jahren haben die Eigentümer der Norderland-Gruppe den damals größten Windpark Europas in Holtriem aufgebaut. Enercity zählt mit einem Umsatz von fünf Milliarden Euro 2021 und rund 3.000 Mitarbeitern zu den größten kommunalen Versorgern Deutschlands und zu einem der größten Betreiber von Onshore-Windparks.

