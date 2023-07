Enria-Nachfolge Chefposten der EZB-Bankenaufsicht: Chancen für Kandidatin Buch schwinden

Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments spricht sich für Margarita Delgado aus. Die Entscheidung fällt jedoch in einem anderen Gremium.

Aktuell ist die Volkswirtin Vizepräsidentin der Bundesbank. (Foto: imago images/IPON) Claudia Buch

Frankfurt Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch muss im Rennen um den Posten des obersten EZB-Bankenaufsehers einen Rückschlag hinnehmen. Nach einer informellen Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments (ECON) sprachen sich die Koordinatoren der Fraktionen für Buchs spanische Konkurrentin Margarita Delgado aus, wie mehrere Insider dem Handelsblatt sagten.

Ausschlaggebend sei Delgados lange Erfahrung in der Bankenaufsicht. Die Ausschussvorsitzende Irene Tingali soll das Meinungsbild bereits in einem Gespräch mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde zum Ausdruck gebracht haben. Außerdem wird sie ihr dazu noch einen Brief schreiben. EZB und Bundesbank wollten sich dazu nicht äußern.

Die Entscheidung des ECON-Ausschusses ist ein deutlicher Fingerzeig, bedeutet aber nicht automatisch das Aus für Buch. Die Entscheidung über die Personalie fällt im EZB-Rat.