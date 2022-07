Esma-Prüfung Clearinghäuser in der EU bestehen Stresstests

Auch wenn zwei große Börsen zusammenbrächen, blieben die Clearingstellen in der EU arbeitsfähig. Das ergibt ein Belastungstest der Aufsichtsbehörde Esma unter 15 Gesellschaften.

Auch während der aktuellen Börsenschwankungen erwiesen sich die Abwicklungshäuser laut Esma als robust. (Foto: dpa) Handelssaal in Frankfurt

Frankfurt Clearinghäuser in der Europäischen Union sind nach einem Stresstest ausreichend widerstandsfähig, um auch schwere Verwerfungen an den Börsen zu überstehen. In einer Belastungsprüfung habe sich gezeigt, dass die Häuser auch dann arbeitsfähig blieben, wenn zwei der größten Gesellschaften zusammenbrächen, teilte die europäische Finanzmarktaufsicht Esma am Dienstag mit.

Auch vor dem Hintergrund der Börsenschwankungen infolge der russischen Invasion der Ukraine hätten sich die Abwicklungshäuser als insgesamt robust erwiesen. Clearinghäuser kümmern sich um die Abrechnung und Abwicklung von Wertpapiergeschäften und stehen zwischen Verkäufer und Käufer. Sie übernehmen damit eine wichtige Funktion in der Finanzwirtschaft.

Der Stresstest betraf 15 Clearinghäuser, darunter auch zwei britische Gesellschaften. Unter anderem untersuchte die Esma Kreditrisiken, Konzentrationsrisiken und die Folgen, wenn beispielsweise wichtige Dienstleister ausfallen.

