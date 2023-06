 EU-Vorschlag: Digitaler Euro soll gesetzliches Zahlungsmittel werden

Ein Konto direkt bei der Notenbank schließt der Gesetzentwurf der EU-Kommission aus. Die deutschen Sparkassen fürchten dennoch neue Konkurrenz durch die Einführung der Digitalwährung.

Nach den Vorstellungen der EU-Kommission soll der digitale Euro gesetzliches Zahlungsmittel werden – wie Bargeld auch. (Foto: imago images/Christian Ohde) Digitaler Euro

Frankfurt, Brüssel Seit Jahren wird über den digitalen Euro diskutiert, jetzt liegt dem Handelsblatt der Gesetzentwurf der EU-Kommission vor. Er hat das Potenzial, das europäische Finanzsystem grundlegend zu verändern.

Der digitale Euro soll demnach den Status als gesetzliches Zahlungsmittel erhalten. Damit wäre grundsätzlich auch eine Annahmeverpflichtung für den Handel vorgesehen, sowohl an der Ladenkasse als auch im Onlineshop.

Bargeld allein könne „die Wirtschaft der EU in der digitalen Ära nicht unterstützen“, heißt es in dem Entwurf zur Begründung. Der digitale Euro sei notwendig, um sich der technologischen Entwicklung anzupassen.

Ein digitaler Euro würde jedem Bürger auch in digitaler Form Zugang zu Zentralbankgeld verschaffen – dieses gibt es bisher nur in Form von Scheinen und Münzen. Zentralbankgeld ist das einzig hundertprozentig ausfallsichere Zahlungsmittel und wird vor allem in Deutschland von den Bürgern sehr geschätzt.

