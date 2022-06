Euro-Gruppe Europäische Einlagensicherung scheitert an deutschem Widerstand

Berlin, Frankfurt, Brüssel Euro-Gruppen-Chef Paschal Donohoe ist mit seinem Vorstoß zur Vollendung der europäischen Bankenunion gescheitert. Hauptgrund dafür war der heftige Widerstand aus Deutschland gegen eine europäische Einlagensicherung (Edis) und aus Italien gegen strengere Vorgaben für Staatsanleihen.

Es sei nicht mehr möglich, die Kluft zwischen diesen beiden Lagern zu schließen, erfuhr das Handelsblatt von EU-Diplomaten. Statt eines umfassenden Pakets zur Stärkung des Finanzbinnenmarkts würden die 19 Euro-Finanzminister bei ihrem Treffen am Donnerstag deshalb nur eine deutlich abgespeckte Erklärung beschließen.

„Viel mehr als ein Statement, das die Handlungsfelder noch mal beschreibt, gegebenenfalls mit einem neuen Zeitplan, sehe ich nicht“, hieß es auch in Berliner Regierungskreisen. „Der Vorschlag war ja leider weit über das Dauerthema Edis hinaus völlig unbefriedigend.“

Die EU-Kommission hat bereits 2015 einen Vorschlag für eine europäische Einlagensicherung vorgelegt. Diese ist aus ihrer Sicht nach der Einführung einer gemeinsamen Bankenaufsicht und eines Mechanismus zur Abwicklung von Krisenbanken essenziell für die Vollendung der europäischen Bankenunion.

In den vergangenen Jahren gab es beim Thema Einlagensicherung jedoch kaum Fortschritte. Euro-Gruppen-Chef Donohoe wurde deshalb von den Staats- und Regierungschefs beauftragt, einen Fahrplan zur Lösung des Problems vorzulegen.

Donohoes Vorschlag sah vor, die Einlagensicherung in zwei Phasen einzuführen. Der jüngste Entwurf sah in einem ersten Schritt ein Rückversicherungsmodell vor, in dem sich nationale Einlagensicherungsfonds gegenseitig Geld leihen können, wenn sie in Krisensituationen überfordert sind.

Erst in einem zweiten Schritt war eine gemeinsame europäische Haftung für Spareinlagen vorgesehen. Vor Beginn dieser Phase sollten die Mitgliedstaaten noch das Recht haben, den Plan zu stoppen. Zudem sollte die zweite Phase nur starten, wenn Banken bis dahin strengere Vorgaben erfüllen und zum Beispiel den Anteil von Staatsanleihen ihres Heimatlands in der eigenen Bilanz reduzieren.

Bankenverband: „Das wäre ein großer Rückschlag“

Trotz dieser vermeintlichen Sicherheitsklauseln lehnte die Bundesregierung in einer Sitzung vergangene Woche Donohoes Vorschlag ab. Sie folgte damit auch der Linie der deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Beide Finanzverbünde machen seit Jahren Stimmung gegen eine europäische Einlagensicherung, weil sie fürchten, dann für marode Banken in Südeuropa zahlen zu müssen.

Es sei nicht verwunderlich, dass keine Einigung über Edis erzielt werden könne, erklärte der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken am Montag. „Seit Jahren steht nicht die Stärkung der Bankenunion durch Überwindung der Fragmentierung des europäischen Bankenmarktes und die Reduzierung bestehender Risiken im Fokus, sondern schlicht die Vergemeinschaftung der bestehenden Einlagensicherungssysteme.“

Der deutsche Privatbankenverband BdB sieht das erneute Aus für Edis dagegen mit gemischten Gefühlen. „Wenn es am Donnerstag keine Einigung auf einen Fahrplan für die Vollendung der europäischen Bankenunion gibt, wäre das ein großer Rückschlag“, sagte BdB-Geschäftsbereichsleiter Hilmar Zettler dem Handelsblatt. „Die Bankenunion ist aus unserer Sicht ein wichtiger Baustein für den europäischen Finanzbinnenmarkt.“

Donohoes Vorschlag sei allerdings unzureichend gewesen. „Besonders bei der Marktintegration enthielt er nicht genügend Fortschritte“, sagte Zettler. „Deshalb ist es besser, keinen Kompromiss zu schließen, als einen unzureichenden.“

Italien ist wegen steigender Zinsen nervös

Auch andere Elemente von Donohoes Reformpaket waren umstritten. So wehrte sich Italien gegen den Vorschlag, eine Obergrenze für Staatsanleihen in Bankenbilanzen einzuführen. Die Regierung in Rom ist angesichts der steigenden Zinsen auf italienische Anleihen nervös und will die Vorschriften in dieser Lage auf keinen Fall verschärfen.

Zudem boykottierten mehrere kleinere Mitgliedstaaten den Plan, Banken mehr Freiheiten zu geben, Kapital und Liquidität über Grenzen zu verschieben. Sie fürchten, dass es im Krisenfall dann zu Liquiditätsengpässen in ihren Ländern kommen könnte.

Angesichts der Vielzahl an Widerständen werden sich die Finanzminister am Donnerstag wohl nur auf ein sehr kleines Paket an Maßnahmen einigen. Sie könnten der EU-Kommission etwa auftragen, bestehende Richtlinien zur Bankenabwicklung zu harmonisieren – was die Behörde ohnehin schon vorhat.

Das Scheitern von Donohoes Reformplan löste bei Experten gemischte Reaktionen aus. Es sei ein „ehrenwerter Versuch“ gewesen, sagt Sebastian Mack, Bankenexperte am Jacques Delors Centre in Berlin. Aber letztlich habe der Entwurf nur die festgefahrenen Positionen der verschiedenen Länder widergespiegelt. Auch sei deutlich, wie groß das Misstrauen der Regierungen untereinander ist.

Banker klagt über „engstirnige Partikularinteressen“

Gerade europäische Großbanken hatten gehofft, mit der Vollendung der Bankenunion mehr grenzüberschreitende Geschäfte machen zu können. Entsprechend enttäuscht äußerte sich ein deutscher Spitzenbanker. „Donohoes Phase eins war die Chance, beim Krisenmanagement vor die Kurve zu kommen“, sagte er. „Gerade in der jetzigen Situation hätte man die Sturmfestigkeit der Währungsunion stärken müssen. Das ist an engstirnigen Partikularinteressen gescheitert.“ Niemand sollte sich wundern und beklagen, wenn am Ende wieder Ad-hoc-Eingriffe erfolgten und Staatshilfe fließe – nicht zuletzt in Deutschland.

Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber ist dagegen erleichtert. Der Donohoe-Vorschlag habe keines der zentralen Probleme gelöst, sagte er. Gerade beim Thema Risikoabbau in den Bankenbilanzen brauche es einen großen Wurf und keine Trippelschritte. „Auf Basis dieses Papiers sollte man nicht weiterarbeiten – das haben die Mitgliedstaaten richtig erkannt.“

