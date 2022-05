Euro-Gruppe Neuer Anlauf zur europäischen Einlagensicherung – Bundesregierung läuft Sturm

Berlin, Frankfurt, Brüssel Euro-Gruppen-Chef Pascal Donohoe will eines der umstrittensten Themen der europäischen Finanzarchitektur angehen. Bei einer Videoschalte mit den Euro-Finanzministern wird er laut EU-Kreisen am Dienstag ein Zwei-Phasen-Modell für eine europäische Einlagensicherung vorstellen.

Mit dem schrittweisen Vorgehen hofft er, die Bedenken der Mitgliedstaaten auszuräumen – insbesondere die der Deutschen.

Aus Sicht der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank (EZB) ist die Einlagensicherung als dritter Pfeiler der Bankenunion von großer Bedeutung. Nach der Finanzkrise und der Euro-Schuldenkrise war bereits die Bankenaufsicht bei der EZB angesiedelt worden. Zudem wurde ein europäischer Abwicklungsmechanismus für Krisenbanken eingeführt.

Die Diskussion über eine gemeinsame Einlagensicherung kommt dagegen seit Jahren nicht voran – vor allem wegen des Widerstands aus Deutschland. Die neue Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag erklärt, sie sei lediglich zu einem Rückversicherungssystem bereit, bei dem sich nationale Sicherungssysteme in Notsituationen gegenseitig stützen. Eine gemeinsame Haftung für Spareinlagen lehnt sie dagegen ab.

Donohoes Vorschlag sieht ein Rückversicherungsmodell lediglich in der ersten Phase vor. In dieser soll der europäische Einlagensicherungsfonds langsam mit Kapital gefüllt werden, auf das nationale Einlagensicherungen zurückgreifen können, wenn sie in Krisensituationen an ihre Grenzen stoßen. Die nationalen Beiträge zu diesem Fonds würden daran bemessen, wie groß die Risiken in den jeweiligen Bankensystemen sind.

Die volle Haftung des europäischen Fonds ist dann in Phase zwei vorgesehen. Zwischen Phase eins und zwei soll geprüft werden, ob die Banken und Regierungen eine Reihe strenger Vorgaben erfüllen. Dazu zählen etwa das Volumen an faulen Krediten, aber auch der Anteil der Staatsanleihen der eigenen Regierung in den Bankenbilanzen. Phase zwei soll frühestens 2028 beginnen – allerdings nur, wenn alle Regierungen bei einem sogenannten „Checkpoint“ zustimmen.

Veto der Regierungen bleibt erhalten

„Indem wir den Prozess in zwei Phasen teilen, hoffen wir, eine Einigung auf Phase eins zu bekommen“, sagt ein hoher EU-Beamter. Laufe alles nach Plan, könne der europäische Einlagenfonds Anfang 2025 einsatzbereit sein.

„Der Checkpoint nach Phase eins ist politisch sehr wichtig“, sagt der EU-Beamte. „Solange wir deutlich machen, dass nationale Regierungen ihr Veto gegen den Zeitplan einlegen können, können wir eine Einigung erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass, wenn man in der EU einen Prozess erst mal startet, er irgendwann zum Ziel führt.“

In Berlin stößt der Vorschlag schon vor der offiziellen Vorstellung allerdings auf Ablehnung. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) packte seine Skepsis am Montag noch in vorsichtige Worte. Die Videoschalte sei ein „Anlass zum Gedankenaustausch, Beschlüsse erwarte ich nicht“, sagte er.

So gebe es weiterhin viele schwierige Themen, etwa die besondere Rolle der Sparkassen und Volksbanken. Oder dass viele Banken im Euro-Raum weiter sehr viele Staatsanleihen in ihren Bilanzen stehen hätten, sagte Lindner.

Berlin: Donohoe-Papier ist nicht abgesprochen

Hinter vorgehaltener Hand wurde man in Berlin noch deutlicher. Weder sei der neue Vorschlag „vorverhandelt, noch gebe er irgendeine Absprache wieder“, hieß es in Regierungskreisen. Man frage sich, ob das Donohoe-Papier überhaupt als Beratungsgrundlage tauge. Denn es ignoriere nahezu sämtliche Erkenntnisse aus der Finanzkrise.

So sähen die Vorschläge weniger Abwicklung von Verlusten und damit weniger Haftung für Banken, aber dafür mehr Haftung für den Banken-Abwicklungsmechanismus und damit für die Steuerzahler vor. Bei den Themen, die Deutschland wichtig seien – mehr Marktintegration, eine stärkere Absicherung von Staatsanleihen –, ändere sich dagegen nichts.

Die deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die Spareinlagen mit eigenen Sicherungssystemen innerhalb ihrer Verbünde absichern, wollen bei einer europäischen Lösung grundsätzlich nicht mitmachen. „Die Bankenunion sollte sich in all ihren Fortentwicklungen auf die großen und umfänglich grenzüberschreitend tätigen Institute beziehen“, erklärte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. „Die Sparkassen sind nicht bereit, ihr Institutssicherungssystem aufzugeben für eine zentralisierte europäische Einlagensicherung.“

Der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) kritisierte, Donohoes Pläne sähen „lediglich eine – nicht weiter spezifizierte – Berücksichtigung der risikoreduzierenden Wirkung von Institutssicherungssystemen“ bei der Beitragsberechnung für die europäische Einlagensicherung vor. Das verkenne, dass es bei den Verbünden nicht zu Entschädigungen von Einlegern komme, weil der Ausfall von Banken im Rahmen der Institutssicherung verhindert werde. Darüber hinaus sei Donohoes Fahrplan nicht zu entnehmen, „dass die Vollvergemeinschaftung der nationalen Einlagensicherungssysteme endgültig vom Tisch ist“.

Auch die angedachte Ausweitung der europäischen Bankenabwicklung auf nicht systemrelevante Banken sei „weder erforderlich noch sinnvoll“, erklärte der BVR. Die Vorschläge aus Brüssel hätten letztendlich eine Neuaufstellung der Bankenunion zum Ziel, obwohl sich dafür kein politischer Konsens abzeichne.

CSU-Abgeordneter Ferber: „Lindner muss höllisch aufpassen“

„Die Vorschläge zur Vollendung der Bankenunion haben eine deutliche Schieflage", sagt auch der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU). „Es wird zu sehr über Risikovergemeinschaftung und zu wenig über Risikoabbau gesprochen."

Die deutschen Privatbanken, die sich am Montag nicht äußerten, stehen einer europäischen Einlagensicherung grundsätzlich offener gegenüber als Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ist der Ansicht, das eine gemeinsame Einlagensicherung wichtig ist, um Hürden am europäischen Bankenmarkt abzubauen und eine Kapitalmarktunion voranzutreiben.

„Ich respektiere total, dass jeder erst mal seine Sicht und sein Geschäftsmodell hat“, sagte Sewing, der auch Präsident des Privatbankverbands BdB ist, vergangenes Jahr. „Ich glaube allerdings, dass über die Zeit auch ein eher auf Deutschland fokussiertes Geschäft enorm von Europa abhängt.“ Deshalb müssten alle ein Interesse an einem wettbewerbsfähigen Europa haben.

