Europäische Bankenaufsichtsbehörde Bankenaufsicht: Indirekte Kriegsfolgen treffen vor allem Banken in Osteuropa, Deutschland und Österreich

Frankfurt Die indirekten Folgen des Ukrainekriegs wie etwa steigende Energiepreise dürften die europäischen Banken nach Einschätzung der Europäischen Bankenaufsicht EBA stärker belasten als die unmittelbaren Konsequenzen aus dem Konflikt. Vor allem deutsche und osteuropäische Banken dürften die Krise danach zu spüren bekommen.

„Die Erstrunden-Effekte des Ukrainekriegs sind für europäische Banken kein großes Problem. Die indirekten Folgen des Kriegs, die Zweitrundeneffekte, dürften die europäischen Banken härter treffen“, sagte EBA-Direktor Jacob Gyntelberg im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Die europäische Wirtschaft werde nach aktuellen Prognosen in diesem Jahr um zwei bis drei Prozentpunkte langsamer wachsen. „Die hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise belasten die Kunden der Banken, zumal der Preisanstieg mit höheren Zinsen einhergehen dürfte“, führte der für Wirtschafts- und Risikoanalyse zuständige EBA-Direktor in seinem ersten Interview aus.

Zu den möglichen Zweitrundeneffekten zählen für ihn auch „Gegensanktionen von Russland“ wie etwa ein Lieferstopp für Öl und Gas oder Liefereinschränkungen. „Wie hart das einzelne europäische Volkswirtschaften trifft, hängt nicht nur von deren Abhängigkeit von russischen Energieträgern ab, sondern auch, wo russisches Öl und Gas benötigt wird“, erläuterte Gyntelberg.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Vor allem für die energieintensive Schwerindustrie sei ein starker Anstieg der Energiepreise ein Problem. „Das trifft insbesondere einige osteuropäische Länder wie Ungarn, Litauen und Bulgarien, aber auch Deutschland.“

„Banken haben Stresstest gut überstanden“

Aus diesem Grund sind auch die denkbaren Belastungen für die nationalen Bankensysteme unterschiedlich verteilt. Von Kreditrisiken im Rahmen der Zweitrundeneffekte seien vor allem osteuropäische, deutsche, aber auch österreichische Banken betroffen. „Für französische Banken spielt das eine geringere Rolle, für spanische und italienische Banken ist das kaum ein Thema“, sagte Gyntelberg.

Größere Verwerfungen im europäischen Finanzsystem erwartet der Bankenaufseher nicht. „Die bislang prognostizierbaren wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen für die europäische Volkswirtschaft wären für das europäische Finanzsystem gut verkraftbar.“

Seine Einschätzung begründet er damit, dass Experten zwar mit einem deutlich geringeren Wachstum rechnen, diese Prognosen aber weniger hart seien als die Szenarien, die die EBA im vergangenen Jahr in ihrem Stresstest durchgespielt habe. „Und diesen Stresstest haben die europäischen Banken alles in allem gut überstanden.“

Diese Aussage gilt auch für den Fall, dass Russland seine Energielieferungen stoppt oder die EU ein Embargo für russisches Öl und Gas verhängt und damit den Import verbietet – was aus seiner Sicht „ziemlich sicher eine Rezession auslösen“ würde.

„Die bislang prognostizierbaren wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen für die europäische Volkswirtschaft wäre für das europäische Finanzsystem gut verkraftbar.“ (Foto: EBA) EBA-Direktor Jacob Gyntelberg

„Das würde zwar für höhere Verluste bei Banken sorgen, aber meiner Einschätzung nach sind die Kapitalpuffer der meisten Banken auch für so ein Szenario groß genug, das gilt auch für das deutsche Bankensystem“, sagte Gyntelberg. „Einzelne Banken kann es natürlich immer treffen, doch die Stabilität des Systems scheint mir auch dann nicht gefährdet.“

Ungeachtet der Belastungen wegen des Ukrainekriegs wird es laut Gyntelberg im kommenden Jahr wieder „den ganz regulären EBA-Stresstest geben“. Allerdings würden die Krisenszenarien dieses Mal deutlich anders aussehen, deutete er an. „Anstelle eines Niedrigzinsszenarios werden wir voraussichtlich die Effekte eines deutlichen Zinsanstiegs prüfen, außerdem den Einfluss eines Energiepreisschocks und die Schocks bestimmter Industriebranchen“, sagte er.

Mittelfristig sollen auch Klima- und Umweltaspekte in den regulären Stresstest integriert werden. Doch zunächst soll es einen separaten Klima-Check geben: Gyntelberg kündigte einen großen gemeinsamen Klimastresstest der europäischen Aufsichtsbehörden an.

„Im Verlauf des Jahres 2024 werden wir zusammen mit den anderen europäischen Aufsichtsbehörden, also der Versicherungsaufsicht Eiopa und der Wertpapier- und Investmentfondsaufsicht Esma, einen großen gemeinsamen Klima- und Umweltstresstest durchführen“, sagte er.

Damit legt sich die EBA auf einen relativ ehrgeizigen Zeitplan fest, denn Klimastresstests sind ein für Aufsichtsbehörden relativ neues Instrument, für das es bislang wenig Erfahrungswerte und keine etablierten Methoden gibt. Auch die Europäische Zentralbank (EZB), die derzeit ihren ersten Klimastresstest unter den größten Banken der Euro-Zone durchführt, spricht von einer „Übung, um zu lernen“.

Ausmaß der finanziellen Folgen von Klimarisiken für Banken ist umstritten

Gyntelberg sieht darin kein Hindernis. „Wir haben noch keine perfekte, ausgefeilte Methodologie, um Klima- und Umweltrisiken sehr detailliert zu simulieren, und wir müssen auch einige Annahmen treffen“, räumte er ein. Insgesamt gebe es aber ein Gerüst, das einigermaßen realistische Prognosen zulasse.

Aus seiner Sicht komme es aber auf etwas anderes an: „Für uns am wichtigsten ist aber ohnehin nur die Frage, wie sensibel die Bankportfolios auf diese Risiken reagieren. Das ist wichtiger als eine exakte Vorhersage der Schäden“, sagte er.

Wie groß die finanziellen Auswirkungen von Klimarisiken für Banken tatsächlich sind, ist umstritten. Bei einem Klimastresstest in Großbritannien, dessen Resultate noch nicht veröffentlicht sind, verursachten die Krisenszenarien nur geringe Schäden in der Kapitaldecke der überprüften Institute, wie Marktteilnehmer berichten.

Aus Sicht von Gyntelberg muss das nicht viel heißen. Zunächst solle man die Ergebnisse des EZB-Stresstests abwarten, riet er. „Die französische Aufsicht kam bei einem Klima-Stresstest unter französischen Banken zu etwas besorgniserregenderen Ergebnissen als die Behörden in Großbritannien“, sagte er.

>>> Lesen Sie auch: Warum Öl- und Gasaktien wieder interessant werden

Die Franzosen hätten bei ihrem Stresstest allerdings auch einen längeren Zeithorizont verwendet als die Briten. „Bei einem Betrachtungszeitraum von fünf Jahren gibt es vielleicht keine so großen Veränderungen, bei 30 bis 40 Jahren sieht man schon deutlicher Effekte.“

Auf Dauer sollen Klima- und Umweltaspekte nicht nur bei Stresstests eine Rolle spielen. „Wir überprüfen gerade alle aufsichtsrechtlichen Instrumente mit Blick darauf, ob und wie Klima- und Umweltaspekte darin stärker berücksichtigt werden können“, sagte Gyntelberg.

Im Mai will die EBA ein Diskussionspapier veröffentlichen, in dem es um die Integration solcher Aspekte in die verpflichtenden Anforderungen für das Kernkapital von Banken geht. Klima- und Umweltaspekte sollen außerdem Teil des Risikomanagements und des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses werden, der jährlich stattfindet. „Bis zum Sommer 2023 wollen wir einen Leitfaden veröffentlichen, wie Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement und in den Kapitalvorschriften berücksichtigt werden sollten.“

Mehr: Die Aufsicht macht Druck: Banken sollen „grüner“ werden.